Fedez pubblica un estratto della sua nuova Canzone: il paragone tra Sinner e Hitler fa impallidire

Irene Sangermano

Fedez pubblica su Instagram un estratto della sua nuova canzone e ce l'ha proprio con tutti. Alcuni paragoni, tuttavia, come quello tra Jannik Sinner e Adolf Hitler, fanno discutere.

Fedez è in attesa di tornare sul palco dell’Unipol Forum di Assago e ha deciso di tornare a far parlare di sé per le sue barre. Il rapper di Rozzano, infatti, a quanto pare adora talmente tanto i riflettori che proprio non ha potuto attendere di pubblicare la sua nuova canzone e così ha dato un assaggio al pubblico di Instagram. Nelle strofe, il paragone tra Jannik Sinner e Adolf Hilter crea una polemica infinita.

Fedez la spara grossa con il suo nuovo brano

In attesa di tornare sul palco con i concerti all’Unipol Forum di Assago, Fedez ha deciso di disseminare nuove polemiche e lo ha fatto pubblicando un estratto della sua nuova canzone, un brano che non fa sconti a nessuno ma che forse non lo fa proprio nel migliore dei modi. Il rapper di Rozzano, infatti, ha condiviso su Instagram alcune strofe che hanno indignato molti. Fedez, che ha incontrato Giovanni Tronchetti Provera davanti la scuola dei figli, ha preso di mira Essemagazine, poi ha continuato citando Stefano De Martino e i suoi video hot rubati - una bella caduta di stile dato che è noto che il presentatore sta facendo di tutto per occuparsi della questione e proteggere la sua giovane compagna - fino ad arrivare ad ironizzare sulla canonizzazione di Carlo Acutis.

Hanno fatto santo un 15enne. Il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie”, scrive il rapper che dovrebbe forse essere più sensibile al tema dato che anche lui ha sofferto per un tumore, fortunatamente presto in tempo nel suo caso. Dunque, tralasciando il credo che può o meno essere condivisibile, questa è davvero una bella caduta di stile. Ma andiamo avanti perché non è finita qua.

Fedez, la rima contro Jannik Sinner indigna

Dopo aver parlato dell’assassinio dell’attivista di estrema destra Charlie Kirk e di Elly Schlein nel suo nuovo brando, Fedez l’ha veramente spara grossa con un paragone che avrebbe potuto risparmiarsi. “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosanque italiano con l’accento di Adolf Hitler”, ha scritto il rapper di Rozzano. Questa frase, in particolare, ha creato una polemica enorme e così, ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, Fedez ha ritrattato, dichiarando di non aver fatto un vero paragone tra il Jannik Sinner e Hitler, bensì di aver ironizzato sulla mania italiana di idolatrare i campioni sportivi.

“La storia di Sinner? Prima di tutto diciamo che fa parte del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda. Io ho solo scritto un piccolo verso, ma non ho mica offeso lui […] Ma non è mica una critica a Jannik Sinner, al massimo è una critica e una riflessione sul fanatismo degli italiani. Non ho mica paragonato o accostato Sinner a Hitler, ci mancherebbe, basta fare l’analisi del testo”.

Ha dichiarato Fedez ammettendo di aver semplicemente fatto ironia. Che dire, forse che l'ironia bisogna saperla fare e che il politicamente scorretto che cade nell'insulto non è sempre qualcosa da stimare? A voi i commenti. Quel che è certo è che il rapper riesce sempre a tornare al centro dell’attenzione pur non in senso positivo, ma si sa, di bene o in male l’importante è che se ne parli.

