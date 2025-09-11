Fedez e Giovanni Tronchetti Provera si incontrano, cosa è successo tra loro?

News VIP

Avviene il primo incontro tra Fedez e Giovanni Tronchetti Provera dopo il coming out come coppia ufficiale con Chiara Ferragni.

E alla fine è successo quello che tutti stavano aspettando. Davanti alla scuola dei figli, Fedez e Giovanni Tronchetti Provera si incontrano ma questa volta non si ignorano come in passato. Ecco i dettagli sullo scoop di Oggi.

Fedez e Giovanni Tronchetti Provera si incontrano

Nel corso di questa calda estate che si prepara a salutarci, Fedez ha ritrovato l’amore con Giulia Honegger, giovanissima stilista che gli ha fatto battere il cuore dopo il divorzio e momenti non semplici, mentre Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo alti e bassi, che si mormora siano state create dall’iniziale ostilità della famiglia dell’imprenditore nei confronti dell’eccessiva esposizione mediatica della bella influencer, soprattutto dopo il disastroso affaire Balocco che ha minato la sua carriera e la sua immagine pubblica.

Nel frattempo, Fedez si è difeso dichiarando di non aver lanciato una frecciatina social alla nuova coppia, ma tutti hanno pensato il contrario. Comunque, entrambe le love story procedono a gonfie vele tanto che si parla di presentazioni in famiglia e che ora, grazie ad un incontro abilmente documentato dal settimanale Oggi, Chiara può finalmente rivendicare ufficialmente che Giovanni sia il suo nuovo compagno di vita. Ecco cosa è successo.

Fedez e Giovanni Tronchetti Provera, cosa si sono detti?

Come gli esperti di gossip sapranno, i figli di Fedez e Chiara Ferragni e quelli di Giovanni Tronchetti Provera e l’ex moglie Nicole frequentano lo stesso prestigioso istituto scolastico a Milano. Già lo scorso anno, durante la recita di Natale, i quattro sono stati costretti a stare insieme nella stessa stanza ma, a quanto riportano le indiscrezioni, c’è stato il gelo più totale. Ora la situazione è molto cambiata, Chiara e Tronchetti Provera non si nascondono più e così, durante una mattina dedicata ad accompagnare i figli a scuola, ecco che l’imprenditore e Fedez si fermano a salutarsi e chiacchierare.

“Se alla recita scolastica di Natale 2024 Chiara, Fedez, Giovanni e Nicole si erano del tutto ignorati pur conoscendosi da tempo visto che i figli frequentano la stessa scuola bilingue, questa volta qualcosa è cambiato. Fedez e Giovanni si sono fermati a chiacchierare e si sono stretti la mano. Quelle chiacchiere suggellano una vittoria di Chiara: significa che Giovanni rivendica con tutta serenità il suo posto accanto a Chiara, e lo fa davanti al loro mondo, davanti all’ex moglie Nicole, innanzitutto”.

Questo lo scoop di Oggi che ha pubblicato anche la foto dell’incontro tra i due fuori dalla scuola dei figli. Sembra, almeno dalle facce, che Fedez e Giovanni abbiano scambiato dei convenevoli pacifici. Una bella vittoria per Chiara, che ora sa di poter contare ufficialmente sul suo nuovo compagno come una figura autorevole nella sua vita.