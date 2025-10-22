Fedez lapidario sul matrimonio con Chiara Ferragni: “Confezione bellissima, ma dentro puzzavano tutti”

News VIP

Nel suo libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, Fedez racconta la sua vita, la diagnosi di tumore, la crisi con Chiara Ferragni e il matrimonio fallito.

Fedez pubblica un libro dal titolo “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”. Un libro forte e crudo, dove racconta la scoperta del tumore, la depressione, il rapporto con Chiara Ferragni e il castello d’oro crollato, il bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo che lo segnò agli occhi dell’opinione pubblica, passando anche per la liaison segreta con Angelica Montini.

Fedez parla di Angelica Montini

Protagonista della scena musicale italiana ma anche del gossip nazionale, Fedez ha deciso di mettersi a nudo e raccontare la propria storia nel libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” edito Mondadori. Sono tantissimi i punti che Fedez abbraccia nel suo libro, parlando anche del rapporto con l’ex moglie Chiara Ferragni e di quello con Angelica Montini che, grazie alle rivelazioni di Fabrizio Corona, tutti hanno saputo essere la sua amante. A proposito di Angelica, tuttavia, Fedez assicura:

“Non era un’amante con cui ti vedi ogni giorno, ma un fuoco che bruciava sotto terra”.

Il rapper nega la versione dei fatti fornita da Corona secondo il quale il cantante avrebbe pensato addirittura di lasciare Chiara ad un passo dalle nozze, se l’amante glielo avesse chiesto, ma conferma il tradimento carnale. Fedez, comunque, sottolinea di essersi sentito anche lui tradito da Ferragni a causa del Pandoro Gate. Stando alla sua versione dei fatti, Chiara gli avrebbe nascosto le cifre esatte per la collaborazione con Balocco. Sarebbe stato proprio lui, una volta saputo del milione di euro, a chiedere alla moglie di donare quei soldi non volendoci avere nulla a che fare.

Fedez commenta il matrimonio con Chiara Ferragni

Il rapporto con Chiara Ferragni non è mai stato tutto rose e fiori, questo l’hanno chiarito entrambi in più di una occasione. Adesso Fedez è felice al fianco della giovane modella Giulia Honegger mentre Chiara ha fatto il suo coming out ufficiale con Giovanni Tronchetti Provera, dopo una burrascosa rottura poi sanata.

Nel suo libro, il rapper definisce il matrimonio con la regina delle imprenditrici digitali come una “confezione bellissima, ma dentro puzzavano tutti”, in riferimento alle persone che lavoravano con lei. Fedez, inoltre, ammette di avere ancora dubbi sul lavoro dell’ex moglie perché crede che lei sia solita delegare a tutti, dando in questo modo alle altre persone l’occasione per raggirarla. Per lei, tuttavia, Fedez ha un augurio positivo per il futuro, speranzoso che i figli possano crescere in un ambiente equilibrato.