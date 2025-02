Angelica Montini: Ecco chi è la presunta amante di Fedez. Età, fidanzato, Instagram

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Angelica Montini, la presunta amante di Fedez.

Conosciamo meglio la presunta amante di Fedez, Angelica Montini, attraverso qualche curiosità sulla sua vita!

Angelica Montini: Tutto sulla presunta amante di Fedez

Il nome di Angelica Montini, fino a qualche giorno fa sconosciuto ai più, è ad oggi sulla bocca di tutti, o quasi. Ma di chi stiamo parlando? Chi è davvero la presunta amante di Fedez, nonché quello che è stato definito il suo "vero amore"? Stiamo parlando di una giovane della "Milano bene", dove è nata nel 1998; dunque, ha 28 anni. La sua famiglia è benestante, tanto che lei ha frequentato la scuola americana proprio nel capoluogo lombardo. Nel 2016, invece, si è iscritta all'Istituto Marangoni, una nota scuola di moda dove si è diplomata in Fashion Styling e Fashion Design. Ha fatto degli stage e dei tirocini per diversi brand, poi ha lavorato per un anno all'estero, a Londra.

Nel 2023 ha deciso che fosse giunto il momento di seguire le orme del padre, Marcello Montini, il quale è un imprenditore del settore immobiliare e presidente di una squadra di calcio di Milano, l'Alcione. Proprio insieme a lui, ha fondato la Angelica Montini Studios, azienda di moda e design di cui è creative director che si occupa della produzione e della vendita sia di capi d'abbigliamento che di accessori, gioielli, profumi. Sappiamo ad esempio che è stata lei a realizzare il top che Damiano David, leader dei Maneskin, ha indossato in occasione dei concerti del tour australiano. D'altra parte, ha spesso vestito altri artisti, come Emma Marrone o Irama.

Ad oggi il suo profilo Instagram ufficiale, @angelica_montini, conta quasi 30.000 follower, ma è chiuso. Sulla sua bio ritroviamo citato un altro account, quello dell'Angelica Montini Studios, appunto @angelicamontini.studios, ma anche il suo sito web: www.angelicamontini.com. Al momento lei e Fedez non si seguono. Sembrerebbe che tra i due ci sia stata una relazione clandestina sin dai primi tempi del fidanzamento del rapper con Chiara Ferragni, e che lei sia sempre stata il suo "vero amore". Fedez avrebbe persino chiamato la Montini poco prima di sposarsi con l'imprenditrice digitale, dicendole che sarebbe bastato un suo cenno e lui avrebbe piantato all'altare la Ferragni. Ora, dopo aver trascorso un mese in casa, sperimentando una sorta di convivenza, benché lei fosse ancora fidanzata con tale Romano Bindi - soprannominato "Tortino" da Fabrizio Corona e nipote della famosa azienda dolciaria Bindi -, tra di loro sarebbe definitivamente finita.