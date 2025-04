Fedez furioso per i nuovi commenti di Marco Travaglio: tira in ballo anche Chiara Ferragni

News VIP

Marco Travaglio torna a parlare dell’intervista con Fedez a Muschio Selvaggio e il rapper replica, tirando in ballo anche Chiara Ferragni.

Fedez è tornato a parlare del suo scontro con Marco Travaglio, avvenuto dopo l’ospitata del giornalista al podcast Muschio Selvaggio. Il rapper si scaglia contro Travaglio dopo le recenti affermazioni su quanto accaduto in merito alle pressanti domande sul conto di Selvaggia Lucarelli, poi tria in ballo l’ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez e Marco Travaglio, cosa è successo tra loro

Circa un anno fa, Fedez ha ospitato nel podcast Muschio Selvaggio il giornalista Marco Travaglio. Durante la loro chiacchierata, il rapper ha posto diverse domande a proposito di Selvaggia Lucarelli, la giornalista che più di tutte nutre una passione per i Ferragnez e il loro mondo, e che per prima ha trovato le incongruenze che hanno portato al famoso scandalo Balocco o Pandoro Gate. Rispondendo alle domande, ad un certo punto forse infastidito dall’insistenza del cantante, Travaglio ha sbottato “È la tua fissazione perché lei ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”.

Una frase molto forte che, all’epoca dei fatti, fu ricollegata alla prima vera crisi di coppia tra Chiara e Fedez, anche se poi sappiamo che è successo ben altro nel matrimonio della golden couple di Instagram, come ha ricordato recentemente anche la Ferragni lanciando una bella frecciatina all’ex marito. Pochi giorni fa, ospite del podcast di Gazzoli, Travaglio è tornato a parlare della vicenda e le parole del giornalista non sono affatto piaciute al cantante di Rozzano che ha voluto replicare senza tanti giri di parole.

Fedez contro Travaglio, tira in ballo anche Chiara

Ospite del podcast di Gazzoli per un’intervista, Marco Travaglio è tornato su quanto accaduto durante il suo intervento nel podcast Muschio Selvaggio, parlando in particolare della risposta piccata che ha dato su Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli, dopo quelle che lui ritiene essere state domande sempre più pressanti da parte di Fedez. Il rapper ha ascoltato l’intervento del noto giornalista e ha voluto sottolineare che l’intento non è mai stato quello di metterlo in difficoltà, bensì di avere una panoramica da parte di un altro giornalista sul metodo di Selvaggia, che secondo lui assomiglia più al bullismo che ad altro. Poi ha tirato anche in ballo l’ex moglie Chiara Ferragni, dichiarando:

“Continui a dire che, come si narra, il mio matrimonio sarebbe andato in malora per colpa tua. Ti ho già mandato un messaggio quando hai detto questa cosa in televisione, dandoti un'importanza ben oltre le tue capacità. Non hai avuto alcun tipo di influenza all'interno della mia relazione matrimoniale. Te lo dissi all'epoca e il fatto che tu lo faccia notare a distanza di un anno dimostra la tua malafede nel caso specifico”.

Infine, a Pulp Podcast dove ha replicato a Travaglio, Fedez ha voluto invitare formalmente il giornalista a parlare apertamente della questione, sottolineando ancora una volta che parlare in quel modo della Lucarelli non era una trappola a suo carico.