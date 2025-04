Chiara Ferragni torna a lanciare una frecciatina a Fedez: "Presa per il c**o per tutti questi anni''

News VIP

Chiara Ferragni torna a parlare della fine del suo matrimonio con Fedez, lanciando una frecciatina al rapper su Tik Tok.

Chiara Ferragni è tornata a parlare di Fedez nelle ultime ore, cogliendo al balzo la possibilità di mandare una frecciatina all’ex marito. Rispondendo ad un utente su Tik Tok, infatti, l’influencer parla di amore tossico e poi accusa il rapper, che l’ha presa in giro per tutti gli anni del loro matrimonio.

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez

La vita sentimentale di Chiara Ferragni è stata un vortice negli ultimi anni, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez che ha segnato anche la fine dei Ferragnez, la coppia più potente di Instagram in Italia. Tra lo scoppio del caso Balocco e il divorzio, che si sarebbe risolto velocemente dato che le parti hanno trovato immediatamente un accordo, Chiara ha intrapreso poi una love story con Giovanni Tronchetti Provera, tra alti e bassi che si mormora sono legati alla famiglia del noto imprenditore. Si è parlato di una rottura con Chiara tornata single recentemente, a causa delle tensioni che si respiravano in casa Tronchetti Provera, ma grazie alle foto di Chi abbia scoperto che la crisi sembra risolta.

In questi giorni, Ferragni si è rilassata a Capalbio e Forte dei Marmi, tra le sue mete del cuore in Italia, ma ha colto anche l’occasione di tornare a parlare di Fedez, lanciando al rapper una bella stoccata sui social. L’influencer, infatti, ha pubblicato su Tik Tok un video in cui si parla dell’amore, delle relazioni tossiche e di quelle sane che ti accendono e ti fortificano, e rispondendo al messaggio poco carino di un haters, Chiara ha tirato in ballo anche il rapper. Ecco i dettagli.

Chiara Ferragni, la frecciatina a Fedez

Tornata molto attiva sui social e anche in pista come influencer, tornando a collaborare con noti marchi e invitata alle Fashion Week, Chiara Ferragni ha pubblicato un video nel quale parla delle relazioni sane e dell’amore. Un utente ha fatto notare, in maniera molto poco gentile, che sia assurdo come Chiara si sia messa a parlare di questo argomento dato che è la prima ad avere corna senza fine e lei ha replicato, tirando in ballo Fedez.

“Che cosa cattiva da scrivere a una persona che ha scoperto dopo essere stata lasciata da un giorno all’altro di essere anche stata presa per il c**o per tutti questi anni”.

Insomma, la frecciatina all’ex marito non potrebbe essere più chiara di così. Negli ultimi mesi, Fabrizio Corona ha svelato tutta la verità sui Ferragnez, a partire dalla relazione parallela di Fedez con Angelica, per la quale si sarebbe anche rifiutato di sposarsi all’ultimo minuto se lei glielo avesse chiesto, poi altri flirt come quello con Taylor Mega. L’ex re dei paparazzi, tuttavia, non ha risparmiato neppure Ferragni attribuendole una notte di passione con Achille Lauro, il quale ha smentito tutto.