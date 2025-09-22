Fedez fa una dedica inaspettata a Chiara Ferragni durante il suo concerto

News VIP

Fedez torna sul palco e durante il suo concerto fa una dedica inaspettata a Chiara Ferragni.

Al Forum di Assago di Milano, Fedez è tornato in concerto con uno spettacolo visivo e sonoro di primo ordine, registrando sold out e tanti commenti positivi. Nel corso delle sue esibizioni, il rapper di Rozzano si è presto un momento per fare una dedica inaspettata a Chiara Ferragni.

Fedez stupisce con una dedica a Chiara Ferragni

Ad oggi Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente una coppia divorziata ma per lunghi anni sono stati una delle coppie più amate in Italia, veri e propri regnanti su Instagram con l’impero dorato costruito tra momenti di condivisione con i fan e romanticismo. Questo, tuttavia, appare come un lontano ricordo dopo la burrascosa rottura sebbene, proprio recentemente, Fedez sia tornato a parlare di Chiara, lasciando quasi uno spiraglio ad un possibile ritorno di fiamma.

Ricordiamo che attualmente lui è felicemente fidanzato con la giovanissima Giulia Honegger, mentre Chiara fa coppia fissa con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Poche ore fa, al Forum di Assago di Milano, Fedez è tornato sul palco con un concerto che ha registrato sold out ma anche tanti commenti positivi da parte dei fan e degli esperti del settore. Proprio sul palco, tra un’esibizione e l’altra, Fedez ne ha approfittato per chiarire alcuni punti, scusandosi per la frase infelice su Jannik Sinner, accostato ad Adolf Hilter nella sua nuova canzone in uscita, poi tornando a parlare proprio della Ferragni e del loro rapporto. Ecco cosa ha detto.

Fedez fa una dedica a Chiara

Mentre Chiara Ferragni impara dagli errori fatti e canalizza la sua energia nella creazione di una linea di abbigliamento ad hoc proprio sull’argomento delusioni romantiche, Fedez fa il primo gesto distensivo nei confronti della ex moglie dopo mesi e mesi di frecciatine e commenti piccati. Sul palco del suo concerto, infatti, il rapper di Rozzano si è preso un momento per fare una bella dedica a Chiara.

“I nostri racconti vanno avanti, ma io non rinnegherò mai un legame che ha dato vita ai nostri splendidi figli, resterà indissolubile a prescindere perché ci sono legami invisibili che non hanno nodi e questi nodi non si sciolgono”.

Questa dedica ha colto un po’ tutti impreparati dato che Fedez non è mai sceso nel dettaglio in modo così intimo e positivo nei confronti dell’ex moglie recentemente. Mossa strategica per ingraziarsi Chiara quando la sua carriera sta tornando piano piano in ascesa o parole sentita? Le opinioni del pubblico sono decisamente contrastanti.