Fedez e la dedica d'amore per il 23esimo compleanno della fidanzata Giulia Honegger

Fedez ha ufficializzato la sua relazione con Giulia Honegger, giovane stilista che gli ha rubato il cuore. Il rapper celebra il 23esimo compleanno della fidanzata con una dedica romantica ma i fan continuano a tirare in ballo Chiara Ferragni.

Fedez festeggia il compleanno della fidanzata

Dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è stato al centro di vari pettegolezzi a causa dei suoi flirt. Ora, tuttavia, il rapper di Rozzano sembra aver trovato una nuova fidanzata stabile, la bella e giovanissima stilista Giulia Honegger. Mentre Chiara esce allo scoperto con Giovanni Tronchetti Provera con la prima foto ufficiale di coppia e Fedez viene criticato per aver lanciato una frecciatina alla coppia - anche se ha poi spiegato che non era quello il suo intento ma, insomma, chi ci crede- Giulia festeggia i suoi 23 anni.

La differenza d’età con Fedez che invece ne ha 40 non si fa sentire per questa coppia molto affiatata, che ha trascorso l’estate insieme tra tanti progetti e vacanze da sogno, ma per i fan non è la stessa cosa. In tanti, infatti, hanno fatto battute poco carine proprio sulla differenza d’età, ironizzando su dove Fedez avrebbe potuto conoscere Giulia, ovvero a scuola di Vittoria visto la giovane età. Poche ore fa, Fedez ha pubblicato un carosello di foto per festeggiare la sua fidanzata scrivendo: “Se smetti di inseguire smetti anche di scappare”. Tuttavia c’è chi non ha apprezzato e ha tirato in ballo Chiara anche in questa occasione.

Fedez replica agli haters

Fedez ha pubblicato su Instagram, dove è seguito da 13,5 milioni di followers, una serie di scatti con la nuova fidanzata Giulia Honegger per celebrare il suo 23esimo compleanno. Sotto le foto, tuttavia, i commenti sono stati i più disparati tra chi ha criticato il rapper per aver scelto una compagna di vita troppo più giovane di lui, chi invece continua a dire che lo preferiva quando era con Chiara Ferragni.

Proprio a proposito della moglie, Fedez ha commentato citando Internet Explorer, un modo ironico per far capire che quello è un capitolo chiuso che appartiene al passato e non ha intenzione di riaprire. Ci sono, poi, anche commenti da parte di utenti che vorrebbero tanto rivedere Vittoria e Leone, dopo essere stati abituati per anni a seguire i loro movimenti grazie alla documentazione dettagliata sui social, ma su questo entrambi i genitori hanno deciso di firmare un accordo per tenerli lontano dai riflettori.