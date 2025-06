Fedez e Clara, spunta la foto del bacio ma le smentisce tutto

News VIP

Fedez e Clara sono una coppia? Dopo i rumors spunta la foto di un bacio ma la cantante smentisce tutto.

Da quando hanno iniziato a collaborare per “Scelte Stupide”, la loro nuova canzone di successo, Fedez e Clara sono finiti nel mirino del gossip. Tra i due cantanti c’è una love story? Spunta la foto del bacio ma Clara si affretta a smentire tutto. Ecco cosa è successo.

Fedez e Clara sono una coppia?

Entrambi protagonisti dell’ultima Festival di Sanremo, lei con “Febbre” e lui con “Battito”, Fedez e Clara si sono ritrovati ancora una volta insieme per collaborare a “Scelte Stupide”, la nuova hit che sta scalando le classifiche musicali italiane. La collaborazione sembra aver portato alla nascita di un bel rapporto tra il rapper di Rozzano e l’ex protagonista di Mare Fuori, tanto che Fedez e Clara si sono mostrati spesso insieme nelle ultime settimane, anche lontano dai riflettori e dal palco.

Questo ha portato il pubblico a pensare che tra i due artisti ci fosse del tenero, soprattutto quando lei si è mostrata molto imbarazzata nel parlare della sua vita privata durante un’intervista social. Ma sarà davvero così? Non è novità che i cantanti cerchino di farsi pubblicità creando aspettative romantiche attorno ad una collaborazione artistica, dunque perché non cavalcare l’onda del gossip per fare hype. Fino ad ora, tuttavia, la probabile relazione tra Fedez e Clara rimaneva solo questo, una probabilità non verificata. Almeno fino a quando Alfonso Signorini ha annunciato di avere le prove di un bacio tra loro, che pubblicherà nel prossimo numero del settimanale Chi. Ecco i dettagli.

Clara smentisce il flirt con Fedez

Da quando hanno iniziato a collaborare artisticamente, Clara e Fedez sono sempre più complici ma si tratta di mera alchimia lavorativa? Secondo il gossip tra i due cantanti sarebbe nato un flirt, forse nulla di serio, ma sicuramente consumato nelle ultime settimane proprio durante la creazione di “Scelte Stupide”. A darne conferma, proprio nelle ultime ore, è la paparazzata di Chi che mostra i due cantanti intenti a baciarsi.

Tuttavia, proprio a poche ore dalla diffusione dello scatto che appare agli occhi di chiunque piuttosto inequivocabile, Clara ha deciso di prendere apertamente la parola sui social dichiarando che si tratta di mere invenzioni sulla sua vita e che la foto è stata creata ad hoc grazie al gioco della prospettiva. Sarà davvero così o la coppia vuole, per ora, mantenere segreta la relazione il più a lungo possibile?