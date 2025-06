Fedez e Clara hanno una love story? Il dubbio

News VIP

Fedez e Clara si stanno frequentando? La risposta della cantante ad una domanda diretta fa sorgere dei dubbi.

C’è del tenero tra Clara e Fedez? I due cantanti hanno collaborato alla nuova hit “Scelte Stupide” e sono apparsi molto affiatati. Ma potrebbe non trattarsi di strategie di marketing bensì del reale inizio di una love story. Ecco perché.

Fedez ricomincia da Clara?

Mentre continuano i nuovi gossip sulla vita privata di Fedez, il rapper si dedica alla sua carriera da musicista, criticata da Guè Pequeno nello studio di Belve, dal momento che il cantante ha tirato in ballo il suo collega, con il quale non ha un buon rapporto, per muovere critiche piuttosto pesanti alla sua notorietà. Così, Fedez ha deciso di collaborare con Clara e i due hanno diffuso poche settimane fa la nuova hit “Scelte Stupide”. La canzone sta scalando le classifiche di musica italiana ed è tra le più riprodotte sulle app dedicate a questo mondo, nonché passata spesso e volentieri in radio.

Clara e Fedez hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, ottenendo un discreto successo con le loro canzoni pur non piazzandosi sul podio. E forse proprio dietro le quinte della kermesse musicale, mentre si alternavano sul palco del Teatro Ariston, ad entrambi è venuta la curiosità di intraprendere una collaborazione artistica. Ora, tuttavia, sembra che questa collaborazione abbia portato i due cantanti ad un livello successivo e si parla addirittura di flirt in corso, ecco perché.

Fedez e Clara stanno insieme?

La canzone “Scelte Stupide” sta piacendo tantissimo al pubblico e Fedez e Clara possono ritenersi molto più che soddisfatti della loro collaborazione artistica. Ma si tratta solo di questo? I due cantanti hanno recentemente trascorso molto tempo insieme, testimoniando momenti divertenti e prove in sala attraverso i loro account Instagram. È chiaro che si tratta di una scelta di marketing dovuta alla volontà di usare il mondo dei social per pubblicizzare la loro nuova canzone, ma forse non è solo questo. In tanti hanno notato sguardi complici e languidi tra Fedez e Clara e si sono chiesti se tra i due non ci fosse del tenero.

L’ex marito di Chiara Ferragni è single al momento mentre l’ex protagonista di Mare Fuori risulta, secondo il gossip, ancora impegnata con Jacopo Neri. Eppure, in un video che è diventato virale sui social, Clara risponde in modo fortemente imbarazzato alla domanda diretta sulla sua vita privata, guardando Fedez in modo complice fino a quando il rapper non interviene direttamente, per portare l’attenzione dell’intervistatore su un altro argomento. Cosa bolle in pentola?