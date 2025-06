Belve, Guè Pequeno tira in ballo Fedez: ''Io non faccio successo per una relazione''

News VIP

Guè Pequeno, ospite della puntata di Belve su Rai 2, lancia una bella stoccata a Fedez. Ecco cosa ha detto.

Nuova puntata di Belve e nuovo gossip, questa volta è stato Guè Pequeno a servirlo su un vassoio d’argento, parlando di Fedez nello studio del programma di Francesca Fagnani, in onda su Rai 2. Ecco la frecciatina che il rapper ha lanciato al collega e che non è passata inosservata.

Belve, Guè Pequeno punge Fedez

Continua il successo di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, con interviste graffianti e rivelazioni inaspettate da parte dei suoi ospiti. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la giornalista romana ha intervistato Guè Pequeno grande protagonista della scena rap italiana, giunto al successo con i Club Dogo e poi con la carriera da solista, che gli ha fatto guadagnare oltre cento dischi di platino. Come è noto, nella scena rap italiana, non corre buon sangue proprio tra tutti e spesso è Fedez ad essere bersaglio delle critiche dei suoi colleghi, come abbiamo visto più recentemente nel dissing tra il cantante di Rozzano e Tony Effe.

È stato propio Guè a lanciare sul mercato musicale Fedez con la sua etichetta, una cosa della quale ha ammesso di non pentirsi dal punto di vista artistico, anche se con il collega non scorre buon sangue. A domanda esplicita di Fagnani, che certo non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di capire meglio il motivo di questa inimicizia, Guè ha lanciato una bella frecciatina a Fedez spiegando:

“Fedez è una persona, un personaggio che fa un qualcosa che è completamente l’opposto del mio. Sinceramente io se devo vedere una persona continuamente nei gossip, cioè che fa apposta a cadere dalla bicicletta per far parlare di sé, a me non piace…tutti cerchiamo il successo, dipende come lo fai. Non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o per mia figlia in mano. Io faccio soldi e successo perché mi faccio un co così. Non vendo esclusive da accordo, dicendo cosa si deve dire. Non è questo. È un altro mestiere”.

Insomma, il rapper ha posto l’accento sul diverso impegno lavorativo che mettono nella musica, ammettendo di studiare e passare molto tempo in studio, evitando quando possibile il gossip. Come replicherà Fedez a questo attacco diretto? Al momento nessun commento da parte dell’ex marito di Chiara Ferragni.

Belve, Guè tra droga e piattaforme per adulti

L’intervista di Guè Pequeno a Belve è stata sincera, forse fin troppo, ma del resto questa è proprio la chiave di svolta di Francesca Fagnani che è riuscita a far diventare il suo format amatissimo e molto seguito, proprio alla sua abilità di far parlare di tutto i suoi intervistati. Guè, che è tornato anche a lanciare frecciatina a Elio, ha ammesso di aver avuto problemi con la droga, dichiarando che è una cosa che a lui ha rovinato la vita, un’esperienza che fa parte della sua vita ma che non consiglia a nessuno perché distruttiva. Inoltre, Guè è stato oggetto di gossip anche per aver speso 5mila euro su una nota piattaforma per adulti e lui ha commentato: “Quelle piattaforme sono un po’ come giochi d’azzardo”, dichiarando poi di non aver speso quella cifra altissima in una sola volta.

Infine, il rapper ha voluto sfatare un mito. Quando nel 2024 è salito sul palco del Festival di Sanremo insieme a Geolier e il cantante partenopeo ha ricevuto fischi per aver vinto la serata cover, Guè ha fatto il gesto di guardarlo negli occhi e tutti hanno pensato fosse un gesto di solidarietà nei suoi confronti. In realtà, ha spiegato il cantante, è stato solo frutto di una gestualità da rapper ma ne è contento, dato che senza sforzo è uscito benissimo agli occhi del grande pubblico.