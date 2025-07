Fedez dà una piccola anticipazione del suo Libro: parlerà di Chiara Ferragni?

News VIP

Fedez sta scrivendo un libro, un ritratto crudo della sua vita, e pubblica su Instagram un estratto in anteprima.

Fedez sta ufficialmente lavorando al suo primo libro, un’autobiografia nella quale parlerà della sua vita anche se non è chiaro in che termini. Il rapper, infatti, potrebbe voler in qualche modo puntare sul gossip che ha sempre circondato la sua figura, tirando in ballo Chiara Ferragni, ma anche voler omettere tanti dettagli legati a terze persone per concentrarsi sulla depressione, i farmaci e la sua malattia. Dagli estratti pubblicati su Instagram si intuisce qualcosa, ecco i dettagli.

Fedez sta scrivendo un libro

Poteva mancare Fedez nella lista di cantanti e Vip che hanno deciso di mettere nero su bianco la loro vita? Non di certo. Il rapper di Rozzano ha confermato, durante una chiacchierata con Gabriele Vagnato, di star laborando ad un nuovo progetto che non fa parte di un progetto musicale, come quello che recentemente lo ha visto protagonista insieme a Clara del singolo estivo “Scelte Stupide”, una hit che ha spopolato in radio. Fedez, infatti, sta scrivendo il suo primo libro, un’autobiografia che parlerà della sua vita ma non nell’ottica del gossip, come ha confermato lo stesso cantante ammettendo di star rielaborando alcuni episodi della sua vita per dare loro un senso.

Dunque niente accenni a Chiara Ferragni? Nessun retroscena sulla relazione segreta con Angelica Montini? Nulla sulla sua vita privata dopo il divorzio, nonostante le segnalazioni sempre più insistenti sui suoi flirt? Neppure un accenno a quello con Clara che gli è stato affibbiato proprio nelle recenti settimane? Su Instagram, il cantante ha pubblicato alcuni estratti del suo libro e da qui possiamo ricavare le nostre risposte.

Fedez parlerà di Chiara Ferragni nel suo libro?

Quando Fedez ha confermato di essere a lavoro sulla sua autobiografia tutti hanno sfregato le mani, sperando che il rapper avesse finalmente l’occasione di parlare a cuore aperto e in totale sincerità anche della sua tumultuosa vita privata, in particolare della fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Dopo aver parlato ruota libera di tour e biglietti svenduti, confermando la visione del panorama musicale italiano sulla condizione dell’artista ad oggi, Fedez ha condiviso su Instagram alcuni estratti della sua autobiografia.

Tuttavia, gli appassionati di gossip sembra rimarranno delusi, dato che il rapper ha deciso di non cavalcare l’onda in stile Fabrizio Corona. Dall’estratto, infatti, si percepiscono alcuni riferimenti a Chiara e a quanto accaduto a Sanremo, quando lei era co-conduttrice e ci fu la prima grande frattura nel loro matrimonio, ma la narrazione si concentra sulle sue emozioni, sensazioni, sull’oblio derivato dall’uso di pasticche per curare la sua depressione.