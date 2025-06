Fedez a ruota libera sui tour annullati e i cachet dei cantanti: cosa ha rivelato

News VIP

Dopo le parole del leader dei Tiromancino e Selvaggia Lucarelli, anche Fedez interviene sul lato oscuro della musica italiana.

Negli ultimi giorni, grazie alle rivelazioni di Federico Zampaglione dei Tiromancino e all’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, si è parlato del lato oscuro della moda tra tour annullati e concerti negli stadi, poi biglietti svenduti. Anche Fedez interviene nella querelle, facendo ulteriori rivelazioni.

Fedez parla del lato oscuro della musica

Non è tutto oro quello che luccica, e questo è uno dei primi insegnamenti che ci vengono dati, dunque perché non applicarlo anche al mondo della musica italiana? Negli ultimi giorni Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, e poi Selvaggia Lucarelli hanno portato a galla le scomode verità dietro a tour annullati all’ultimo momento, biglietti svenduti e debiti addossati ai cantanti da parte di manager e organizzato di eventi. In questo modo è venuto a galla che sono gli artisti le prime vittime di questo sistema che sta piano piano implodendo, spesso e volentieri finendo indebitati per progetti che avrebbero dovuto essere un successo.

Anche Fedez è intervenuto nella querelle parlandone in una puntata di Pulp Podcast, parlando dei concerti e spiegando cosa c’è dietro. Il rapper ha ammesso che ad oggi si vedono chiare crepe nel loro mondo, lui per primo prova a mettere i biglietti ai prezzi più bassi possibili ma talvolta i prezzi sono alti non per volere dei cantanti, bensì per gli anticipi che devono dare per potersi esibire.

Fedez a ruota libera sul mondo della musica

Fedez ha deciso di esporsi dopo quanto venuto a galla nelle ultime settimane riguardo al mondo della musica, un mondo sempre più malato che finisce con il far indebitare gli artisti a causa di alcuni meccanismi che sono oltre le loro facoltà, spesso portate avanti dai management “che ti spremono, anche per soldi”. Mentre Chiara Ferragni svela se tornerebbe con l’ex marito, Fedez racconta:

“La discografia si basa sugli anticipi. Questa è una follia, ma è così che molti fanno. Spesso capita che ti danno anticipi enormi e poi tu devi fare un tour extra di recupero. Poi ci sono tutte le spese che ti mettono in carico”.

Fedez ha raccontato di aver lui stesso denunciato un Booker dopo aver capito il suo giochetto, per poi parlare anche della scelta di esibirsi negli stadi. Infatti, farne uno sold out e poi non ripetere l’esperienza, segna un downgrade, ma in realtà si rischia di tirare troppo la corda. Poi, come ricorda anche il rapper, ci sono casi eccezionali tipo Ultimo che ormai è di casa negli stadi.