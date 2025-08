Fedez conferma la sua storia d'amore con Giulia Honegger (FOTO)

News VIP

Fedez anticipa il gossip e conferma ufficialmente la sua relazione con Giulia Honegger, pubblicando una serie di scatti su Instagram.

Fedez si è fidanzato ufficialmente. Dopo le ultime paparazzate, il rapper di Rozzano ha deciso di confermare la sua storia d’amore con Giulia Honegger con una serie di romantici scatti su Instagram.

Fedez conferma la love story con Giulia Honegger

Da quando si è separato da Chiara Ferragni, con la quale il divorzio è diventato effettivo pochi giorni fa, Fedez è al centro dei pettegolezzi e della cronaca rosa. Il rapper di Rozzano è stato avvistato con diverse ragazze negli ultimi anni, si è parlato di flirt e storie di una notte, poi si è insinuato di una love story con Clara, la collega cantante con la quale ha scritto “Scelte Stupide” ovvero una delle canzoni più ascoltate di questa estate.

È arrivato poi lo scoop di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini che è sempre in anticipo con i suoi paparazzi sparsi per tutta Italia: Fedez e Giulia Honegger sono una coppia. Ma è davvero così? Dal momento che si sono fatte davvero tante supposizioni sulla vita privata del rapper, c’è chi ha pensato che si potesse trattare di un semplice flirt estivo o un’amicizia molto intensa. E così è stato proprio Fedez questa volta ad uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, pubblicando su Instagram una serie di scatti romantici con una didascalia che non lascia spazio a contraddizioni.

Fedez e Giulia sono innamorati!

Il divorzio con Chiara Ferragni non è stato un momento semplice per Fedez, che ha dovuto rinunciare alla sua vita patinata per prendere la sua strada. La situazione è peggiorata quando Fabrizio Corona lo ha pubblicamente smascherato, rivelando che il rapper aveva intrattenuto per tutta la durata del suo matrimonio una relazione parallela, con la donna che realmente ha amato più di tutte.

Dopo una sequela di flirt ecco che Fedez ha ritrovato l’amore e lo annuncia su Instagram, riprendendo ironicamente anche la paparazzata del settimanale Chi, con alcune foto in compagnia di Giulia Honegger e la didascalia “Non può piovere per sempre”. Insomma, il rapper è innamorato e felice al fianco di Giulia, con la quale sta condividendo delle meravigliose vacanze in Costa Smeralda.