Chiara Ferragni e Fedez: divorzio ufficiale, nuovi amori e nuovi inizi per gli ex Ferragnez

News VIP

Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente divorziati: nessun assegno di mantenimento e affidamento congiunto dei figli Leone e Vittoria.

È ufficiale: Chiara Ferragni e Fedez sono divorziati. Martedì 22 luglio, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza definitiva che sancisce la fine del matrimonio più seguito degli ultimi anni. A riportarlo è Il Messaggero, che ha svelato anche i dettagli dell’accordo tra gli ex coniugi: affidamento congiunto dei figli Leone e Vittoria, nessun assegno di mantenimento per Chiara e nemmeno per i bambini. Tuttavia, sarà Fedez a farsi carico interamente delle spese scolastiche e sanitarie dei due figli.

Fedez e Chiara Ferragni la favola è ufficialmente finita

Secondo quanto riportato da Fanpage, il giudice ha ritenuto l’accordo equo e rispettoso del benessere dei minori, segno che – almeno sul piano legale – la separazione è avvenuta con maturità e senso di responsabilità. Entrambi hanno scelto di mettere i figli al centro, evitando le guerre mediatiche che spesso travolgono le separazioni tra personaggi pubblici.

Mentre la storia Ferragnez si chiude ufficialmente, le nuove vite sentimentali dei due ex partner sembrano decollare a pieno ritmo.

Fedez ha deciso di festeggiare la ritrovata libertà affettiva in Sardegna, nella sua solita villa estiva, insieme alla sua assistente, il cane e – novità assoluta – Giulia Honegger, la ragazza con cui è stato recentemente paparazzato. Secondo il settimanale Chi, i due non si nascondono più e sono stati immortalati durante un romantico giretto in gommone fino all’isola di Mortorio, nell’arcipelago della Maddalena. Tra baci, abbracci e tenerezze alla luce del sole, la nuova coppia sembra sempre più affiatata.

Chiara torna da Giovanni Tronchetti Provera

Dall’altra parte, Chiara Ferragni sembra non voler restare indietro. Dopo il periodo turbolento segnato dallo scandalo Balocco, l’influencer ha lentamente ricostruito la sua immagine pubblica tra Fashion Week, nuove collaborazioni e inviti televisivi, come quello di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Ma il vero colpo di scena riguarda la sua vita sentimentale. Secondo uno scoop lanciato da Gabriele Parpiglia, sarebbe tornata la fiamma con Giovanni Tronchetti Provera, rampollo della nota dinastia imprenditoriale. Dopo una storia durata sei mesi e conclusasi per divergenze con la famiglia di lui, pare che i due abbiano deciso di riprovare, iniziando con incontri segreti a Forte dei Marmi e culminando in un romantico weekend sul lago di Como.

“La passione tra i due è riesplosa ufficialmente […] Chiara vorrebbe allargare la famiglia, anzi, ha proprio chiesto un figlio a Provera” – rivela Parpiglia.

Insomma, Chiara e Fedez hanno preso strade diverse, ma con un obiettivo comune: proteggere i loro figli e trovare, ciascuno a modo suo, un nuovo equilibrio personale e sentimentale.