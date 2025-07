Fedez: Chi è Giulia Honegger? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma dell'ex marito di Chiara Ferragni

News VIP

Conosciamo meglio la presunta nuova fidanzata del rapper Fedez, ossia Giulia Honegger!

Giulia Honegger: Chi è la stilista milanese beccata con Fedez

Al momento, sono poche le informazioni che circolano sul conto di Giulia Honegger. Sappiamo che è originaria di Milano, dove attualmente vive e lavora come stilista. Insieme alla designer Lucrezia Savoldi Bellavitis, infatti, ha persino fondato il suo brand, Ayme. I vestiti che crea sono più che altro destinati ad una clientela fatta da persone giovani.

Giulia Honegger su Instagram

Il suo Instagram ufficiale è @giuliahonegger, e ad oggi conta circa 14.000 follower. Il profilo è privato, quindi per visionare i contenuti che pubblica è necessario far parte dei suoi seguaci. Dunque, possiamo presupporre che si tratti di una persona molto riservata. D'altra parte, il suo nome, che ora sta passando di bocca in bocca per la presunta love story con Fedez, era finora sconosciuto al mondo dello spettacolo. Nella bio c'è soltanto il rimando al profilo del suo brand, @aymemilano. Inoltre, la troviamo anche su Facebook: https://www.facebook.com/giulia.honegger.5.

Giulia Honegger e Fedez paparazzati insieme

Fedez, che ormai ha ufficialmente divorziato da Chiara Ferragni, da quando è tornato single, continua a farsi beccare dai paparazzi in compagnia di belle ragazze. Tuttavia, non ha mai ufficializzato nessuna di queste relazioni, forse perché non è interessato ad una "storia seria" o forse perché non ha ancora trovato "quella giusta". Sta di fatto che ultimamente è stato sorpreso insieme a Giulia Honegger più di una volta, prima a Marina di Pietrasanta, poi a Milano ed infine in Sardegna. Negli scatti al mare li vediamo scambiarsi tenere effusioni. Al momento, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato il flirt.