Fedez ancora al vetriolo contro Myrta Merlino: "Il servizio più importante di Pomeriggio 5? Quello sul mio cane che..."

In una recente intervista, Fedez è tornato ad attaccare Myrta Merlino, non risparmiando critiche alla conduttrice di Pomeriggio 5. Ecco cosa è successo!

Fedez è tornato ad attaccare Myrta Merlino a distanza di mesi dal loro ultimo scontro. Il rapper e la conduttrice di Pomeriggio 5 sono stati spesso protagonisti, nell'ultimo anno, di diversi scambi di frecciatine a distanza, soprattutto, nel periodo in cui Fedez e Chiara Ferragni avevano appena annunciato la loro separazione.

Fedez attacca Myrta Merlino: "L'apice della sua carriera è stato far riprendere il mio cane mentre ca****"

A distanza di qualche mese dalla parentesi sanremese e di qualche giorno dall'annuncio della nuova collaborazione con Clara, Fedez torna al centro delle polemiche per un nuovo attacco contro Myrta Merlino. Tra l'artista e la giornalista non sono mancati gli scontri, in passato, quando i microfoni di Pomeriggio 5, che la giornalista ha iniziato a condurre da settembre 2023, dopo il licenziamento di Barbara D'Urso, si appostavano sotto casa del rapper e di Chiara Ferragni, freschi di crisi e separazione. Di recente, Fedez si è scagliato anche contro un altro giornalista, Marco Travaglio, tirando in ballo anche la separazione da Chiara Ferragni.

Anche in quel caso, le repliche al vetriolo di Fedez non passavano insosservate e in più di un'occasione Myrta Merlino aveva replicato al cantante, dallo studio del talk pomeridiano di Canale 5. Ma cosa è successo questa volta? Nella nuova puntata di Pulp Podcast, il format condotto da Fedez e Mr.Marra, il rapper si è lasciato andare ad alcuni commenti negativi sull'operato della giornalista. Il tema della puntata era incentrato sulla figura di Pier Paolo Pasolini e sull'operato di Stefano Maccioni, avvocato, che da più di 10 anni si batte per riaprire il caso sulla morte dello scrittore.

Sul finire della puntata, però, Fedez ha preso la parola e ha deciso di sfruttare una notizia recente e che non riguardava il tema della puntata, per lanciare il suo nuovo attacco contro Myrta Merlino.

Fedez e Myrta Merlino: la frecciatina del rapper alla giornalista

In un video che è diventato virale su TikTok, si vede Fedez prendere la parola e chiedere di fare un appello: il rapper si è detto stupito che Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, avesse deciso di insignire Myrta Merlino di una medaglia per i suoi meriti giornalistici. Secondo il rapper, infatti, questa onoreficenza sarebbe del tutto immeritata da parte della giornalista, che più volte ha accusato di essere interessata a scavare nel torbido della sua vita per scoop e notizie sensazionalistiche.

Ironico, Fedez ha dichiarato che trovava assurdo assegnare una medaglia così importante a una giornalista "il cui apice della carriera è essere venuta a riprendere il mio cane mentre cag****, quando io divorziavo?", invece che assegnarla a Stefano Maccioni per il suo operato con il caso Pasolini:

"Posso fare un altro appello? Oggi mi sento un po’ così. Mattarella ha dato l’ordine di Cavaliere Ordine al merito, cos’è? Vabbè… ha dato una c***o di medaglia per i meriti giornalistici a Myrta Merlino. Ok? Che l’apice della carriera di Myrta Merlino è essere venuta a riprendere il mio cane mentre ca***a, mentre io divorziavo. E non li dà a giornalisti come lui (Stefano Maccioni ndr.)? Chiudo così. Grazie Myrta"