Chiara Ferragni svela se tornerebbe mai a fare coppia fissa con Fedez!

News VIP

Chiara Ferragni risponde alle domande dei fan su Tik Tok, parlando della possibilità di tornare a fare coppia fissa con Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto sognare per anni milioni di fan con la loro relazione, abilmente schiaffata su Instagram tra video e scatti romantici e divertenti. La relazione è crollata, e non solo a causa del divorzio, ma c’è ancora qualcuno che ci spera e torna a chiedere all’influencer se c’è spazio per il ritorno di fiamma. Ecco la sua risposta definitiva.

Chiara Ferragni e Fedez, c’è spazio per il ritorno di fiamma?

Per lunghi anni la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez ha emozionato e coinvolto milioni e milioni di fan in tutto il mondo. L’influencer milionaria e il rapper di Rozzano hanno dato vita ad una famiglia perfetta, documentando tutto con dovizia su Instagram dove lei era la reginetta indiscussa. Poi il castello di carta è stato spazzato via dal caso Balocco, che ancora compromette la vita professionale di Chiara che ha dovuto rinunciare a parte della sua società dopo una perdita di oltre un milione di euro. Il divorzio, poi gli avvistamenti di Fedez con tantissime ragazze diverse, e infine le rivelazioni di Fabrizio Corona che ha completamente capovolto la situazione mostrando come la felicità della golden couple di Instagram non è mai esistita.

Chiara ha ripreso in mano la sua vita, ha provato a riavvicinarsi all’amore con Giovanni Tronchetti Provera ma la relazione si è conclusa dopo neppure sei mesi, mentre nelle ultime settimane si è parlato del possibile flirt tra Fedez e Clara, smentito categoricamente dall’ex protagonista di Mare Fuori. Nonostante tutto quello che è successo tra loro, alcuni fan dei Ferragnez continuano a sperare in una seconda occasione e così si sono scatenati su Tik Tok, ricevendo la secca risposta dell’imprenditrice digitale. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni mette in chiaro, Fedez addio per sempre

Tutti coloro che, nonostante tutto, continuano a sperare che Chiara Ferragni e Fedez possano dimenticare il passato, perdonarsi e tornare insieme, dovranno arrendersi. Poche ore fa su Tik Tok, la bella influencer si è ripresa mentre canta la nuova canzone di Sabrina Carpenter “Manchild”, e ha voluto immediatamente mettere le mani avanti. Dal momento che il testo della canzone poteva sembrare un’aperta critica al suo ex marito, Chiara ha spiegato che si tratta di un concetto generico e che si può evitare di farci un articolo sopra.

nsomma, Ferragni ha spiegato che le piace il concetto espresso dalla canzone della pop star ma che non si tratta di una frecciatina ai danni di Fedez. E noi le crediamo? Non è la prima volta che usa i social per mandare segnali al suo marito, ma forse questa volta è sincera. Fatto sta che, parlando sempre con i suoi fan e rispondendo alle domande, Ferragni è stata categorica. Quando un utente le ha chiesto quando tornerà con Fedez, infatti, lei ha risposto “mai e poi mai”. Il caso è chiuso.