Federica Pellegrini racconta i primi 15 mesi da mamma: ''Sono fortunata, posso scegliere''

News VIP

Federica Pellegrini racconta i primi 15 mesi come mamma di Matilde, un nuovo viaggio per la campionessa di nuoto, che fa delle considerazioni molto importanti.

Federica Pellegrini ha cambiato vita, lasciando il mondo del nuoto che l’ha resa campionessa e le ha dato tanta soddisfazione, ma che le è costato anche sacrifici, scegliendo di concentrarsi sulla sua nuova vita da mamma. La Divina si racconta, dichiarando di non pensare a grandi progetti futuri che non abbiano a che fare con l’adorata figlia Matilde.

Federica Pellegrini, mamma felice

Dopo essere convolata a nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini è diventata mamma di una splendida bambina, Matilde, che le ha completamente stravolto la vita. La Divina aveva già annunciato il suo addio al mondo del nuoto, pur rimanendo fedele alla vasca che l’ha resa famosa in tutto il mondo, una passione irrinunciabile ma che sta vivendo con uno spirito nuovo.

Leggi anche Stefano De Martino e Emma: ritorno di fiamma?

Del resto, Pellegrini dirige la Fede Academy dunque un’accademia di nuoto che, fa sapere al settimanale Chi, riaprirà nel corso dell’ultima settimana di aprile. Parlando della nomina di Kristy Coventry come prima presidente donna del Comitato olimpionico internazionale, Federica si è detta molto felice e soddisfatta, curiosa di vedere come si comporterà il resto del mondo nei prossimi mesi, approcciandosi ad una figura che per la prima volta è donna. Lei, tuttavia, al momento non pensa ad un traguardo del genere, poiché si sta godendo la figlia di 15 mesi e il marito, tra un progetto e l’altro, dando tutta la priorità del caso al suo essere mamma.

“La mia priorità in questo momento è mia figlia. Io sono fortunatissima: posso scegliere. Non sono la regola, dovrebbe essere così per tutte le donne”.

Queste le parole di Federica al settimanale diretto da Alfonso Signorini. La campionessa di nuoto ha ammesso di pensare anche ad allargare ulteriormente la famiglia, ne parla con il marito Matteo, ma il loro umore è altalenante come tutti in questo caso, dato che la piccola Matilde richiede molta fatica in questa fascia d’età.

Federica Pellegrini parla del rapporto con Matteo Giunta

Mentre si gode la nuova vita da mamma, conciliando gli impegni come insegnate di accademia di nuoto con quelli di mamma a tempo pieno della figlia Matilde, Federica Pellegrini può contare totalmente sul marito Matteo Giunta. Il loro è un rapporto che funziona, come spiega la Divina, proprio perché è a 50 e 50, qualcosa che non è la norma anche quando dovrebbe esserlo, soprattutto quando c’è un bimbo di mezzo e tutto diventa più complicato.

Parlando, invece, del futuro della figlia, Federica ha ammesso di non tifare affinché diventi una campionessa bensì perché si innamori dello sport, una differenza sottile ma fondamentale. Certo è che, riflettendo, Pellegrini non può non ammettere che se mai Matilde si innamorasse proprio del nuoto, lei e il marito dovrebbero preparala ad una strada che sarà ancora più difficile, essendo figlia di una campionessa olimpica che ha fatto la storia di questa disciplina.