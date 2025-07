Ezio Greggio si è fidanzato con una ragazza di 35 anni più giovane!

News VIP

Ezio Greggio si è fidanzato e presenta la sua nuova compagna, una nota foodblogger di 35 anni più giovane.

Novità sentimentali per Ezio Greggio. Il presentatore di Striscia la Notizia ha deciso di confermare i rumors delle ultime settimane, uscendo allo scoperto con Nataly Ospina, la giovanissima nuova fidanzata. Ecco i dettagli.

Ezio Greggio e Nataly Ospina, nuova coppia

La vita sentimentale di Ezio Greggio è sempre fonte di gossip, soprattutto per l’abitudine del presentatore di Striscia la Notizia, dove Pier Silvio Berlusconi avrebbe voluto Stefano De Martino come nuovo volto prima che lui firmasse con la Rai, sembra avere una forte propensione ad intrecciare rapporti con donne belle, avvenenti ma soprattutto molto più giovani di lui. Nelle ultime settimane si è parlato di un nuovo flirt per Ezio, pizzicato in vacanza con la nuova fidanzata, e così in occasione di un viaggio in Costiera, il conduttore ha confermato il pettegolezzo.

Greggio si trovava lì per prendere parte alle nozze bis del secondo genito, Gabriele, con Carla Bellerio. Durante il ricevimento, Ezio ha scattato una bellissima foto insieme alla nuova fiamma ovvero Nataly Ospina. Il conduttore 71enne sembra essere davvero molto preso dalla sua fidanzata, tanto da dedicarle una romantica frase sui social, ma chi è lei?

Nataly Ospina è una foodblogger molto popolare in Sud America, e sui social è seguita da oltre un milione di follower. Le sue passioni, dunque, sono cucinare e viaggiare e sembra che Ezio voglia fare di tutto per accontentarla dato che, proprio poche settimane fa, i due sono partiti insieme per le Maldive e sono poi apparsi a Montecarlo. La 36enne sembra non essere affatto spaventata dai 35 anni di differenza d’età che la separano dal presentatore del Tg satirico di Antonio Ricci, e chissà se questa love story spiccherà il volo o durerà il tempo dell’estate.