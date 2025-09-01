TGCom24
Ex storica vincitrice del GF alla conduzione di Italia Shore 3: sostituito Matteo Diamante

Maria Castaldo

Matteo Diamante non è più il conduttore di Italia Shore 3: alla conduzione del programma di MTV c'è una storica vincitrice del GF. Ecco di chi parliamo!

Italia Shore è un reality show italiano di MTV giunto alla sua terza edizione: versione nostrana del più noto franchise statunitense Jersey Shore, il programma segue la vita di dieci coinquilini che vivono insieme per diverse settimane nei pressi di Roma. Le prime registrazioni della nuova edizione sono iniziate da poco e dal canale ufficiale del programma è stato svelato che il fun manager del programma non sarà più Matteo Diamante. L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi è stato infatti sostituito da una nota ex vincitrice del GF.

Italia Shore, Matteo Diamante sostituito: ecco chi è la nuova fun manager del programma

Dopo aver preso parte a diversi reality come concorrente - tra cui il GF, L'Isola dei Famosi e Ex on the beach - Matteo Diamante è stato scelto per il ruolo di Fun Manager delle prime due edizioni di Italia Shore, il programma di MTV che segue dieci coinquilini vivere insieme in una mega villa nei pressi di Fregene.

Tuttavia, per la terza edizione, di cui sono iniziate da poco le riprese, è arrivata la notizia che Diamante è stato sostituito e da una storica ex vincitrice del GF. A sostituire Matteo Diamante è Floriana Secondi, che trionfò nel corso della terza edizione del Grande Fratello. A dare l'annuncio del suo nuovo ruolo è stata la diretta interessata, dal profilo Instagram della trasmissione.

Floriana si è detta entusiasta della nuova proposta lavorativa e che non vede l'ora di calarsi nel ruolo di "boss e organizzatrice della vacanza": "Mi bruciano le mani, se sti ragazzi mi ascoltano e faranno i bravi bambini avranno di che divertirsi perché io sono molto mondana, ho avuto tanti locali e credo di sapere come allietare le loro vacanze. Collegatevi numerosi dove sapete, sulla piattaforma perché ce ne saranno delle belle!".

Ex storica vincitrice del GF alla guida di Italia Shore: la reazione del pubblico

L'addio di Matteo Diamante a Italia Shore non è però stato accolto con entusiasmo all'unanimità dal pubblico. Molti utenti, infatti, hanno commentato il post apparso sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione con cui si rivelava che Floriana Secondi, ex vincitrice storica del GF, era la nuova fun manager di Italia Shore con alcuni commenti negativi: "Italia Shore non sarà lo stesso senza Matteo" si legge da più utenti.

Altri invece hanno augurato a Floriana di avere successo, visto che l'ex gieffina ha già dimostrato di avere stoffa da vendere, quando è stata tra le concorrenti del GF: "Spacca come sonolo tu sai fare, Floriana". E non è mancato il supporto dello stesso Diamante, che anche se molto laconicamente ha augurato a tutto il team di Italia Shore il meglio:

"In bocca al lupo per tutto ragazzi"

