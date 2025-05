Eurovision Song Contest 2025, Lucio Corsi è pronto per rappresentare l’Italia: ecco il suo commento

News VIP

Lucio Corsi è pronto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Ecco i commenti del cantante.

Inizia stasera l’Eurovision Song Contest 2025, la kermesse musicale che regala emozioni e fa conoscere musica a livello internazionale, in diretta da Basilea. Ci sarà anche Lucio Corsi, già assicurato alla Finale essendo rappresentate dell’Italia, uno dei Paesi della Big Five. Ecco come ha commentato il cantante.

Eurovision Song Contest 2025, Lucio Corsi pronto al debutto

Tutto pronto per il debutto dell’Eurovision Song Contest 2025 in diretta da Basilea questa sera, su Rai 2, e poi il 15 maggio 2025 su Rai 1 con il commento di BigMama e Gabriele Corsi che seguiranno la competizione con passione e dedizione. Dopo che il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Olly, ha deciso di rinunciare all’occasione, Lucio Corsi ha preso il suo posto per rappresentare l’Italia. In quanto Paese della Big Five, il nostro è già classificato per la Finale ma Lucio si esibirà comunque prima della competizione vera e propria e l’emozione è tanta. Ma come ha commentato l’artista? Ecco le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Non sono agitato, sono tranquillo e curioso di vedere cosa succederà. Io e Tommaso (Ottomano, ndr.) andremo con lo stesso spirito di Sanremo. Il mio brano non è stato cambiato, è rimasto nella sua versione originale. Ci saranno i sottotitoli in inglese, così sarà comprensibile per tutti”.

Una grande occasione per Lucio Corsi e la sua “Volevo essere un duro”, un brano che risuona da mesi nella testa di tutti gli italiani, un artista che per tantissimi è stata una vera e propria scoperta e sul quale puntiamo tutti per vincere questo Eurovision. Sarà lui a riportare la vittoria nel nostro Paese dopo quella dei Maneskin che ha fatto decollare la band rock romana?

Eurovision Song Contes 2025, Lucio Corsi ripropone il viso truccato sul palco

Il Festival di Sanremo ha posto i riflettori sull’artista che è Lucio Corsi, un’anima antica ma anche perfettamente moderna che si muove nel mondo della musica e del cantautorato con una originalità invidiabili che lo ha portato sul podio della kermesse musicale d’Italia e ora all’Eurovision Song Contest 2025. Lucio si è detto felice per questo momento della sua carriera, arrivato dopo anni di gavetta e tanti tentativi che gli sono serviti per rimanere con i piedi per terra. Sul palco dell’Ariston il cantante ha colpito tutti con il suo trucco vistoso, che ha un significato ben profondo, ma lo riproporrà anche a Basilea?

“Il viso truccato? All’Ariston mi è servito per affrontare quell’occhio così pieno di sguardi e per farmi vedere dalle ultime file. Nei concerti mi aiuta a prendere le distanze dalla realtà, a esorcizzare le mie paure. Viene da numerose ispirazioni: il teatro giapponese, Peter Gabriel e Bob Dylan. E lo farò anche all’Eurovision”.

Infine, parlando degli artisti famosi che lo hanno supportato per questa esperienza, Lucio ha ammesso di aver ricevuto in regalo un cappello portafortuna da Antonello Venditti e poi una telefonata da Renato Zero, che gli hanno dato una carica fortissima prima del suo debutto all’Eurovision.