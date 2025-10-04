Emma ed Elodie, gelo dietro le quinte: impazza il gossip

News VIP

Sembra che, dietro le quinte dell'evento Una Nessuna e Centomila, Emma ed Elodie abbiano lasciato tutti interdetti. Ecco cosa è successo.

Non è un mistero che i rapporti tra Emma Marrone ed Elodie Patrizi si siano molto deteriorati nel tempo. La situazione non sembra cambiata anzi, al contrario, tra le due cantanti è sceso il gelo più totale anche in una occasione lavorativa molto recente. Ecco i dettagli.

Emma ed Elodie ai ferri corti

L’amicizia tra Emma Marrone ed Elodie è nata durante l’avventura ad Amici quando la prima era coach del Serale e la seconda una delle concorrenti preferite di quella edizione del talent show di Maria De Filippi. Conclusa l’esperienza in televisione, Emma ha preso Elodie sotto la sua ala protettiva e ha alimentato la sua carriera, coinvolgendola in diverse iniziative e opportunità. Improvvisamente, tuttavia, è arrivata la rottura tra loro e la questione non è passata inosservata ai fan delle cantanti, che hanno spesso e volentieri cercato di indagare in cerca di informazioni.

A rompere il silenzio, tempo dopo, è stata proprio Elodie che ha ammesso che Emma avrebbe voluto per lei una carriera diversa e che sa di averla delusa scegliendo di distaccarsi dai suoi progetti. Ora spunta un nuovo retroscena sulla fine di questa amicizia, dal momento che le cantanti si sono incontrare in un importante evento recentemente e sembra che tra loro non sia cambiato nulla. Ecco perché.

Emma ed Elodie, gelo dietro le quinte!

Nuove indiscrezioni su Emma Marrone ed Elodie Patrizi. Come è noto il rapporto di amicizia tra le due, nato nel 2016 durante l’esperienza condivisa ad Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, si è dissolto a causa di diversi progetti lavorativi, più precisamente quando Elodie si è distaccata dall’agente musicale Francesca Savini. Amedeo Venza ha riportato un gossip succulento che racconta di un clima di forte tensione tra le due cantanti dietro le quinte dell’evento Una Nessuna Centomila.

“Io ero dietro le quinte di Una Nessuna Centomila e tra le due c’era il gelo totale. Si sono salutate a malapena e infatti molti colleghi e addetti ai lavori si sono guardati straniti. Ma hanno litigato?”.

Questa la segnalazione di un utente presente all’evento, giunto alla sua terza edizione a Napoli, per raccogliere i fondi per i centri antiviolenza italiani. Insomma, neppure in questa occasione c’è stato un riavvicinamento tra le due ma chissà se la pace avverrà al Festival di Sanremo. Presto Carlo Conti svelerà i nomi dei Big in gara e secondo gli scommettitori ci saranno entrambe questo anno.