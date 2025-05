Elodie e Andrea Iannone presto sposi? Spunta un anello di fidanzamento

News VIP

Elodie e Andrea Iannone pensano alle nozze? Ecco l’ultima indiscrezione sulla coppia e la foto dell’anello di fidanzamento alla mano della cantante.

Nel 2022, Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti e mai più lasciati, dando vita ad una love story davvero bellissima e intensa. La coppia sta per convolare a nozze? Alla mano della cantante spunta un anello di fidanzamento, che fa nascere il sospetto. Ecco i dettagli sul gossip.

Elodie e Andrea Iannone, coppia innamorata

Dopo la fine della relazione con Marracash, Elodie aveva sperato di concentrarsi esclusivamente sulla carriera non potendo sapere che di lì a poco avrebbe conosciuto Andrea Iannone, innamorandosi di lui. Dal 2022, la cantante e il pilota di Moto Gp non si sono mai più lasciati, cercando di tenere più privata possibile la relazione per non dare in pasto alle telecamere i dettagli intimi della love story, ma parlando sempre apertamente durante le interviste del grande sentimento che li lega. Se inizialmente in pochi avrebbero scommesso su questa coppia, tutti hanno dovuto ricredersi e riconoscere il forte sentimento che li lega.

“Questa è senza ombra di dubbio la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda e ci completiamo. È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo“.

Ha spiegato Elodie senza filtri durante una recente intervista nel podcast di Radio Deejay Say Waad, spendendo parole molto profonde per il suo compagno. Non è un mistero, poi, che la cantante stia pensando anche di diventare madre ma certo nessuno si aspettava di vederla, dopo la sua apparizione a Cannes, con un anello di fidanzamento alla mano.

Elodie e Iannone presto sposi?

Elodie è stata ospite della 78esima edizione del Festival di Cannes dove è stato presentato Fuori, il nuovo film di Mario Marrone che la vede al fianco di Valeria Golino e Matilda De Angelis. E proprio dopo questa esperienza e il red carpet, con un look eccezionale come sempre, Elodie è stata pizzicata da settimanale Chi in compagnia di Andrea Iannone mentre sfoggia un anello sospetto.

“Al dito di Elodie c’è un anello non avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film Fuori al Festival di Cannes pochi giorni fa. Si direbbe una fedina. E troneggia sul suo anulare sinistro. Potrebbero esserci progetti in arrivo. Matrimonio in vista?“.

Mentre Iannone ha spiegato perché non ha accompagnato Elodie al Festival di Sanremo, Elodie aveva candidamente ammesso pochi mesi fa di voler diventare madre e di star pensando sempre più seriamente alla questione, mentre di non aver ancora progettato il matrimonio con il campione di Moto Gp, dal momento che non lo considera un passo necessario se non vedendolo come una grande festa. Che ci abbia ripensato?