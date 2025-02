Andrea Iannone rivela perché non ha accompagnato Elodie al Festival di Sanremo 2025. Ecco che cosa ha detto

News VIP

Andrea Iannone ha spiegato per quale motivo non era con la sua compagna, Elodie, al Festival di Sanremo 2025.

Di recente, Andrea Iannone ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche della sua relazione amorosa con Elodie. Ecco che cosa ha detto.

Andrea Iannone su Elodie: "È curiosa e presente"

All'inizio del mese di febbraio, il pilota Andrea Iannone e la sua fidanzata, la cantante Elodie, sono stati entrambi molto impegnati con il loro lavoro, tanto che sono stati costretti a dividersi. Infatti, lui ha avuto da fare con i test con la moto e la gara dell'anno in Australia a Phillip Island, mentre lei si esibiva sul palco dell'Ariston, poiché era uno dei big in gara al Festival di Sanremo 2025. Quando, nel corso dell'intervista, gli è stato domandato se sia riuscito a seguire Elodie nella sua avventura sanremese, Iannone ha replicato:

Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano, ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l'ho seguita, ci tenevo. La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei: è una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide.

Poi, il motocilista ha specificato che Elodie lo sostiene esattamente allo stesso modo:

In generale è una persona estremamente curiosa e molto presente. Lei a dir la verità aveva un po' paura della velocità, ma l'anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto. Voleva sapere tutto, in generale quando scopre qualcosa di nuovo chiede e si informa per avere un quadro completo di quello che ha davanti.

Per finire, Iannone ha sottolineato quanto sia felice della loro storia d'amore, dove uno è il "pilastro" dell'altra:

È bello condividere le nostre passioni e gli obiettivi che abbiamo, ci sosteniamo molto.

Iannone ed Elodie: Nessuna crisi all'orizzonte!

Dunque, nessuna crisi all'orizzonte, a quanto pare. Infatti, vista l'assenza di Iannone a Sanremo, in molti avevano cominciato ad ipotizzare che lui ed Elodie stessero attraversando un momento difficile per il loro amore; Iannone, però, con questa intervista ha chiarito che non è potuto essere presente per motivi lavorativi, ma che, nonostante ciò, l'ha comunque seguita con grande interesse.

La love story tra Iannone ed Elodie

Elodie ed Andrea Iannone fanno coppia fissa da ormai tre anni. Lei ha voltato pagina dopo la fine dell'importante relazione con il rapper Marracash, e lui dopo la fine delle relazione prima con la showgirl Belen Rodriguez e poi con l'influencer Giulia De Lellis: insieme, infatti, stanno facendo sognare i fan, che finalmente li vedono essere tornati di nuovo a sorridere.