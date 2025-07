Elisabetta Gregoraci si sfoga: grande delusione, c’entra Alfonso Signorini

News VIP

Elisabetta Gregoraci racconta un episodio che la rese molto triste e c'entra Alfonso Signorini. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci si gode le vacanze in famiglia, con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Nel frattempo, in una intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl calabrese non ha potuto non ricordare un momento molto triste legato proprio ad una scelta di Alfonso Signorini, che la deluse molto.

Elisabetta Gregoraci delusa da Alfonso Signorini

Volto amato della televisione con la sua allegria e la sua eleganza, donna bellissima con una forma fisica invidiabile, donna intrigante anche per la sua vita privata, che costudisce gelosamente nonostante ormai sia single da diverso tempo dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. Stiamo parlando ovviamente di Elisabetta Gregoraci, che in queste settimane si è goduta una bella vacanza in famiglia proprio con l’ex marito, con il quale ha mantenuto un rapporto invidiabile, e il figlio Nathan Falco.

Intervistata dal settimanale Chi, Gregoraci ha svelato un retroscena inedito che riguarda la sua gravidanza e quella volta che Alfonso Signorini, che lei ha sempre considerato un suo caro amico, le ha voltato le spalle nel momento peggiore, spiattellando la sua gravidanza in copertina senza neppure avvisarla.

“C’è stata una copertina che mi fa stringere un po’ il cuore. Ero incinta da poco, non l’avevo detto neppure alla mia famiglia. Era un momento delicato e volevo tenere tutto per me. Alfonso la venne a sapere e niente…Il giorno dopo ero già in edicola in copertina. Non lo nascondo: allora ci rimasi malissimo”.

Elisabetta ha ammesso che avrebbe voluto ricevere una chiamata da Alfonso, del quale è stato svelato il cachet stellare per il Grande Fratello, che invece non le ha detto nulla in questa occasione e l’ha semplicemente piazzata in prima pagina svelando la sua gravidanza a tutti.

Gregoraci e Signorini, delusioni e pace

Insomma, sebbene siano legati da una profonda amicizia, Elisabetta Gregoraci e Alfonso Signorini hanno avuto un periodo no nella loro amicizia, quando il direttore di Chi ha deciso di pubblicare sulla copertina della rivista del settimanale la notizia della gravidanza della showgirl calabrese, senza neppure chiederle il permesso.

Sembra essere un modus operandi conclamato quello del presentatore del Grande Fratello dato che pochi mesi fa anche Giulia De Lellis si è lamentata del fatto che Signorini ha dato la notizia della sua gravidanza prima che lei potesse avere il piacere di svelarlo al mondo. Anni fa, invece, su Aurora Ramazzotti a lamentarsi della stessa questione, quando era in attesa del suo primo figlio. Comunque, battibecchi e delusioni sono rimaste nel passato, dato che Gregoraci ha confermato di aver poi fatto pace con il conduttore, con il quale talvolta discute ma si ritrova sempre.