Elisabetta Canalis smentisce il gossip e riappare con il fidanzato Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis non è tornata single, è ancora amore con Georgian Cimpeanu e lo mostra, in modo insolito, su Instagram.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della fine della love story tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha preferito non commentare, e replicare direttamente con un particolare video che la ritrae insieme al suo compagno, spegnendo ogni gossip.

Elisabetta Canalis è single? Ecco la verità

La vita sentimentale di Elisabetta Canalis è al centro del gossip nelle ultime settimane. L’ex Velina di Striscia la Notizia è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu questa estate, confermando i rumors sulla liaison. Elisabetta e Georgian, infatti, si sono presentati radiosi e bellissimi al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius in Sicilia, e da lì hanno spesso e volentieri condiviso alcuni momenti insieme confermando che tutti filava a gonfie vele. Poi, la coppia ha iniziato a mostrarsi sempre più distante fino a quando si è parlato di una rottura, che per altro sarebbe stata piuttosto burrascosa. Secondo il settimanale DiPiù, infatti, Elisabetta avrebbe troncato con il personal trainer dopo aver scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare, che avrebbero confermato un tradimento.

Messaggi che Georgian avrebbe scambiato, secondo il noto settimanale, con Jessica Michel Serfaty, ex fidanzata di Leonardo Maria Del Vecchio con il quale ha rotto a pochissimi mesi dalle nozze, che è anche una cliente della palestra dello sportivo. Elisabetta ha evitato ogni commento diretto riguardo la vicenda, alimentando così i pettegolezzi e lasciando spazio al gossip sulla fine della sua love story. Questo, almeno, fino a qualche ora fa quando la showgirl ha ribaltato tutto.

Elisabetta e Georgian stanno ancora insieme

Nonostante per lunghe settimane abbia preferito non commentare le voci di corridoio sulla fine della sua relazione con Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto a modo suo. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da 3,7 milioni di followers, un breve video mentre si allena a tra calci e pugni con il suo compagno, ex campione di kickboxing. Insomma, i due sono insieme e sembra andare tutto per il meglio nonostante le voci di crisi. Certo è possibile che per qualche settimana ci sia stata maretta e che poi la coppia si tornata ad andare d’amore e d’accordo ma questo, finché Elisabetta non sceglierà di parlarne, possiamo solamente supporlo. Canalis è molto gelosa della sua vita privata, e infatti anche di relazioni lunghissime e importanti ha parlato solo a distanza di anni, preferendo inizialmente il silenzio stampa.