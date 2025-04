Elisabetta Canalis è single, addio a Georgian Cimpeanu: si parla di un tradimento

News VIP

Sembra che Elisabetta Canalis sia tornata ufficialmente single. Ecco perché si è conclusa la relazione con Georgian Cimpeanu secondo le riviste di gossip.

Nelle ultime settimane Elisabetta Canalis è tornata al centro del gossip. Mentre si trova su un set in Italia, infatti, si vocifera sempre più insistentemente che l’ex Velina di Striscia la Notizia sia tornata single dopo la rottura con Georgian Cimpeanu. Ecco i dettagli.

Elisabetta Canalis torna single?

Elisabetta Canalis è senza dubbio l’ex Velina di Striscia la Notizia più amata di sempre, grande protagonista del gossip con le sue storie d’amore come quella con il calciatore Bobo Vieri, una relazione turbolenta che ha portato ad una rottura plateale, ma anche con il divo di Hollywood George Clooney, che lei ha sempre sostenuto fermamente non fosse affatto frutto di un espediente pubblicitario some suggerito dal gossip. Da tempo, Elisabetta si è trasferita a Los Angeles con la figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri con il quale tuttavia ha divorziato.

Questa estate, proprio durante il ricevimento di nozze di Diletta Leotta e Loris Karius al quale era invitata, nella splendida cornice dell’Isola di Vulcano, Elisabetta ha presentato ufficialmente il fidanzato Georgian Cimpeanu, ex campione di kickboxing e personal trainer. Tutto sembrava andare per il meglio tra loro, uniti anche dalla paura per l’incendio a Los Angeles, fino a quando Elisabetta, che ha difeso Alessia Marcuzzi, ha iniziato a non seguire più Georgian sui social. Poco dopo, si sono iniziati a diffondere pettegolezzi sempre più insistenti sulla rottura, ufficializzata anche dal settimanale Chi, che ha riportato che la fine della relazione è dovuta a motivi legati alla relazione. Ma non è la sola versione dei fatti.

Elisabetta Canalis tradita? Il gossip impazza

Elisabetta Canalis è tornata single? Il gossip ormai è certo che l’ex Velina di Striscia la Notizia abbia messo fine alla relazione con Georgian Cimpeanu, nonostante lui si sia trasferito a Los Angeles per lei. Mentre secondo alcuni la colpa della fine della relazione sarebbe da ritrovare in differenze caratteriali che hanno portato a problematiche nella relazione, il settimanale DiPiù fa sapere che ci sarebbe un tradimento in ballo. Sembra, infatti, che Canalis abbia pizzicato alcuni messaggi sospetti sul cellulare del suo fidanzato, inviati da una donna che lui allena come personal trainer. Ma chi è la donna in questione? Potrebbe trattarsi di Jessica Michel Serfaty, nota per essere stata legata a Leonardo Maria Del Vecchio, lasciato poco prima delle nozze due anni fa. Al momento, da parte di Elisabetta, nessun commento a riguardo.