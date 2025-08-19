TGCom24
Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? La showgirl paparazzata in compagnia di un attore

Maria Castaldo

Elisabetta Canalis potrebbe avere un nuovo interesse amoroso: la showgirl infatti è stata paparazzata in compagnia di un noto attore.

Dopo il divorzio da Brian Perri, noto chirurgo di Los Angeles, Elisabetta Canalis ha voltato pagina: per qualche tempo ha frequentato il personal trainer Georgian Cimpeanu, ma ora sembra che nella sua vita ci sia un nuovo amore. L'ex velina è stata, infatti, paparazzata in compagnia di quella che sembra proprio una nuova fiamma.

Elisabetta Canalis, dopo Georgian Cimpeanu ha un nuovo amore?

Avvistata a LA con un famoso attore, Elisabetta Canalis sembra aver voltato pagina dopo la fine della storia con Georgian Cimpeanu, sebbene solo qualche mese fa avesse smentito i gossip di una rottura tra loro. L'indiscrezione è stata riportata da Gabriele Parpiglia, ma anche da Giuseppe Candela su Chi: entrambi hanno riportato il rumor della frequentazione tra la showgirl e un noto attore, già famoso per aver preso parte ad alcuni programmi televisivi. Stiamo parlando di Alvise Rigo.

Ma come sarebbe iniziata la frequentazione tra i due? Secondo gli esperti di gossip, tutto è cominciato durante le riprese del reality Physical: da 100 a 1, nuovo show Netflix incentrato su prove di resistenza e sfide sportive piuttosto complesse. Al programma hanno partecipato sia Elisabetta Canalis sia Alvise Rigo e sembra proprio che tra i due sia nata una certa complicità.

Terminate le registrazioni, i due sono stati avvistati a Los Angeles in un ristorante coreano, ma a scatenare ancora di più i rumors su una loro frequentazione è stata la presenza del cagnolino di Elisabetta Canalis, Josie, nelle stories Instagram di Alvise Rigo. Che sia nato un nuovo amore?

Elisabetta Canalis ha una nuova fiamma: chi è Alvise Rigo?

Alvise Rigo è stato associato a Elisabetta Canalis come nuovo potenziale interesse amoroso della showgirl. Rigo è un ex rugbista, modello, personal trainer e attore. Le poche informazioni sulla sua vita ci dicono che è nato nel 1992 a Venezia e fin da ragazzo si è interessato al mondo dello sport e del rugby in particolare, giocando con il Mogliano Rugby, la squadra di Serie A Valsugana, CUS Padova e Lazio Rugby. A causa di alcuni infortuni, tuttavia, la carriera da rugbista si è interrotta e Alvise Rigo ha diretto le sue ambizioni lavorative al mondo della moda.

Trasferitosi a Milano, infatti, è diventato prima personal trainer e poi ha iniziato a lavorare come modello per campagne pubblicitarie. Si è anche formato cme bodyguard per alcuni personaggi del mondo dello spettacolo di livello internazionale, come Al Pacino. Nel 2020 è stato uno dei valletti di Antonella Clerici a Sanremo, ma ha anche preso parte come concorrente a Ballando con le Stelle e ad altri programmi come I Soliti Ignoti e Boomerissima con Alessia Marcuzzi. La sua carriera in tv lo ha portato a recitare anche in Che Dio ci aiuti, sua prima esperienza in una fiction.

