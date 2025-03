Elettra Lamborghini conduce un nuovo reality show di Rai 2: ecco con chi farà coppia

News VIP

Rai 2 lancia un nuovo reality show e al timone della conduzione ci sarà Elettra Lamborghini. Ecco chi affiancherà la cantante.

I vertici di Viale Mazzini stanno progettando di lanciare un nuovo reality show su Rai 2 dal titolo L’Ignoto. Inizialmente sarebbe dovuta essere Simona Ventura a condurlo, ma c’è stato un cambiamento in corsa che ha portato all’elezione di Elettra Lamborghini per l’incarico. La cantante, tuttavia, non sarà sola: ecco tutte le Anticipazioni.

Rai 2 lancia un nuovo reality show: i dettagli

Prossimamente andrà in onda su Rai 2 un nuovo reality show, un esperimento dei vertici di Viale Mazzini che vogliono tornare a puntare su questo tipo di format sulla rete nazionale. Il titolo del programma sarà L’Ignoto ma al momento non abbiamo altri dettagli e anticipazioni sul format, le sue regole e il cast. Quello che invece è noto è che, inizialmente, sarebbe dovuta essere Simona Ventura a condurre L’Ignoto ma la conduttrice ha deciso di lasciare l’incarico in corsa, forse non volendo scommettere sul programma dopo averne saputo di più, o semplicemente per impegni pregressi. Ed ecco che Rai trova una sostituta inaspettata per la Ventura, ovvero Elettra Lamborghini.

La cantante ed ereditiera, felicemente sposata con il marito AfroJack con il quale trascorre diversi mesi all’anno nella loro casa a Miami, ha già esperienza in materia di conduzione grazie allo show comico Only Fun su Nove, che è passato questo anno a Belen Rodriguez insieme al confermato duo dei Pampers. Recentemente, inoltre, Elettra è stata protagonista della 75esima edizione del Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. A darne annuncio è Davide Maggio, che fa sapere che Lamborghini sarà affiancata da un altro presentatore. Ecco i dettagli.

Elettra Lamborghini conduce L’Ignoto

Non è chiaro quando verrà lanciato L’Ignoto, nuovo reality show di Rai 2, ma quel che è certo è che proprio in questi giorni si stanno tenendo le prime prove, ed Elettra Lamborghini si trova sul set nei panni di conduttrice. Al suo fianco di sarà Scintilla, noto comico nato da Colorado su Mediaset, e recentemente protagonista di Pechino Express - Fino al tetto del Mondo, insieme alla moglie, finendo tra i primi eliminati di questa edizione dell’adventure game di Sky. L’indiscrezione arriva da Davide Maggio che rivela:

“L’Ignoto, il nuovo adventure game di Rai2, prende forma. Dopo avervi annunciato ieri l’arrivo di Elettra Lamborghini alla conduzione, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello. Vi anticipiamo, infatti, che l’ereditiera non sarà da sola: al suo fianco ci sarà Scintilla”.

Le riprese del programma si svolgeranno in Calabria, come ha confermato anche Elettra Lamborghini che ha confermato di essere sul set a bordo di un aeroporto. Ma quando andrà in onda L’Ignoto? Con tutta probabilità nell’autunno del 2025 in prima serata su Rai 2. A presto con altri aggiornamenti sul cast e le modalità di gioco. Notizie delle ultime ore a proposito del cast nel quale ci saranno Soleil Sorge, Federica Nargi e il marito Alessandro Matri, Costanza Caracciolo e la conduttrice Emanuela Folliero.