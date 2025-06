Elena Barolo parla di Antonino Spinalbese: "Siamo molto amici"

News VIP

L'ex velina e concorrente di The Couple, Elena Barolo, rompe il silenzio: fine dell’amore con Martorana e i gossip su Antonino Spinalbese

Ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo, la showgirl torinese, ex Velina di Striscia la Notizia, Elena Barolo ha deciso di aprirsi su uno dei momenti più delicati della sua vita privata: la fine della sua lunga relazione con Alessandro Martorana, durata ben tredici anni.

Elena Barolo: "Antonino Spinalbese? E' un gran fico"

Un amore importante, che si è concluso con grande rispetto, come ha raccontato lei stessa durante l’intervista.

“Non sono più fidanzata, l’ho lasciato dopo 13 anni e ora voglio stare un po’ single perché altrimenti due palle. L’amore può finire ed è finito, ogni cosa bella può finire e questa cosa bella purtroppo è finita. Ci siamo lasciati benissimo e siamo rimasti buoni amici. La decisione l’ho presa io perché si sa che le donne, nove volte su dieci, prendono loro questa decisione. Il nostro amore è stato come una candela e piano piano si è consumato, è durato comunque 13 anni. Evidentemente doveva durare questo tempo. La scelta è stata meditata, stando all’interno di quella casa è successo che rifletti di più e ho scoperto che non mi mancava non così tanto e forse neanche io a lui, chi lo sa. Ovviamente un po’ ho sofferto. Però ti dico che è stata una scelta presa da me, ma condivisa da entrambi. Si intuiva che c’era nell’aria questa rottura ed è stato giusto prendere quella decisione perché poi la vita cambia, un po’ come i serpenti quando cambiano la muta.”

Si è parlato molto di Elena negli ultimi giorni, per un presunto flirt con Antonino Spinalbese, con cui ha condiviso l’esperienza nel reality The Couple. Voci insistenti hanno parlato di una possibile frequentazione tra i due, ma la showgirl ha voluto chiarire la situazione:

“Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo fatto un bel gruppo. Ovviamente è solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli? Ovviamente è un gran figo, non posso dire che è brutto. Io e Antonino ci vediamo in gruppo, tutti insieme.”

Nonostante ciò, Caterina Balivo ha colto un dettaglio curioso e ha lanciato una frecciatina:

“Secondo me c’è qualcosa sotto perché Thais è muta e inespressiva per paura di essere guardata da me. Lei si è dimostrata essere una vera amica.”

Che si tratti davvero solo di una bella amicizia o che ci sia dell’altro, il pubblico dovrà ancora attendere per scoprire se tra Elena e Antonino ci sarà un seguito. Per ora, la Barolo si gode il suo momento da single, con la leggerezza di chi ha scelto di mettersi al primo posto. A confermare tuttavia che tra loro ci sia del tenero, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha dichiarato che i due ragazzi hanno una relazione in gran segreto.