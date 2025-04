El Turco torna con una seconda stagione? Ecco le Anticipazioni

News VIP

Le fan di Can Yaman sono felici di scoprire che si parla già di una seconda stagione de El Turco, dopo il successo della prima appena andata in onda su Canale 5.

Si è concluso El Turco, la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro come protagonisti, con un successo planetario dato che è stata trasmessa ovunque nel mondo e apprezzata da milioni i e milioni di spettatori. Ma è possibile che ci sia una seconda stagione in cantiere? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione che sta tanto a cuore alle fan del divo turco.

El Turco registra un ottimo successo in Italia

Dopo tanta attesa, gli spettatori italiani hanno potuto finalmente vedere El Turco in prima visione su Canale 5, e poi in streaming su Mediaset Infinity, rimanendo affascinati dalla trama coinvolgente della serie tv storica, dall’interpretazione dei protagonisti Can Yaman e Greta Ferro e dagli effetti speciali. Insomma, come si presumeva, El Turco è stato un successo con ascolti altissimi ma anche una grande risposta sui social, nonostante le fan più accanite di Yaman avessero già visto la serie tv in streaming in lingua inglese, non volendo aspettare fino ad aprile per l’anteprima esclusiva.

Can è molto felice del successo de El Turco dato che rappresenta il primo debutto internazionale nonché la prima opera in inglese che lo ha messo a dura prova con riprese lunghissime, ritmi serrati ma anche tanto esercizio fisico per poter duellare e cavalcare come un vero giannizzero. In attesa del prossimo progetto di Yaman, ovvero di Sandokan che è in fase di post produzione e che dovrebbe approdare sulla Rai nell’autunno 2025, le sostenitrici dell’attore si chiedono se ci sarà o meno una seconda stagione de El Turco, visto che la storia rimane aperta e dà spunto per nuove puntate per approfondire la vita di Hasan Balaban. Ecco quello che sappiamo ad oggi.

El Turco, in lavorazione la seconda stagione?

Dopo la messa in onda della seconda parte de El Turco in prima serata su Canale 5, ora disponibile interamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity anche in lingua originale, le fan di Can Yaman si sono riversate sui social per complimentarsi con l’attore turco, ma anche con Greta Ferro, che ha raccontato le scene di intimità con il collega turco e come ha affrontato questi momenti sul set. Ma c’è la possibilità che, visto il successo planetario, El Turco avrà una seconda stagione? Fonti sempre più insistenti fanno sapere che i produttori sono già all’opera per realizzare una seconda stagione della serie tv storica che si concentri su Balaban e Gloria, essendo il finale aperto, e questo ha fatto scoppiare tutti di gioia. Certo non sarà semplice realizzarla dato che le riprese sono state già molto lunghe e complicate, complice anche l’uso dei costumi storici e di combattimenti che hanno richiesto molti ciak per essere perfezionati.

