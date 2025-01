El Turco slitta a Marzo 2025, ecco la data di debutto ufficiale della serie tv con Can Yaman

News VIP

Piccolo aggiornamento per chi attende con ansia El Turco, la serie tv con Can Yaman, che slitta a marzo 2025. Ecco la data di debutto ufficiale a livello globale.

Grande attesa per il debutto de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha. Sebbene inizialmente la data di debutto ufficiale era stata fissata a febbraio 2025, con garanzia di distribuzione a livello internazionale, ora la data slitta a marzo 2025. Ecco tutti i dettagli.

El Turco cambia data di debutto, ecco quando arriva in Tv

Finalmente l’attesa sta per finire ma, a quanto pare, bisogna avere ancora un po’ di pazienza prima di poter godere della visione delle puntate de El Turco, la serie tv storica con Can Yaman come protagonista nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha. La vicenda si snoda durante il secondo assedio di Vienna, quando il celebre guerriero si trova a doversi nascondere in Moena, cittadina del Trentino Alto Adige, e qui scopre i soprusi ai quali è costretta la popolazione locale. L’incontro con l’intrepida Gloria, interpretata dall’attrice Italia Greta Ferro nota per la serie tv Made in Italy sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, metterà in discussione tutto ciò in cui Balaban crede spingendolo a trasformarsi da condottiero sanguinario ad eroe prode e coraggioso che combatte per i più deboli.

La serie tv è stata annunciata, ormai diversi mesi fa, per febbraio 2025 anche se in Italia nessuno sa ancora dove vederla, dato che nessuna piattaforma privata né tantomeno pubblica si è fatta ufficialmente avanti. Nonostante la notizia fosse certa da tempo, ora arriva un piccolo aggiornamento che vede il debutto de El Turco a livello globale fissato per il 21 marzo 2025, con distribuzione garantita lo stesso giorno anche in Brasile dove è noto che andrà in onda sulla piattaforma Globoplay. Dunque, qualche settimana di ritardo rispetto al previsto ma è anche vero che la notizia era nell’aria, ecco perché.

El Turco debutta a Marzo 2025, Can Yaman partirà per il tour?

Perché era decisamente certo che El Turco sarebbe slittato almeno di qualche settimana? Sicuramente un grande indizio lo ha fornito Can Yaman, l’attore turco protagonista della serie tv dove veste i panni del condottiero ottomano Balaban Agha, figura leggendaria legata a tantissime tradizione in Moena, cittadina italiana del Trentino Alto Adige. Il divo più sexy del momento, infatti, sarebbe dovuto partire per un tour internazionale per presentare la serie tv e parlare del suo protagonista a ridosso dell’uscita delle prime puntate, ma al momento Can si trova a Roma e si gode la vita mondana divertendosi nei locali più famosi della Capitale con look sensuali e cuffie da deejay alle orecchie, delizia per le fan presenti alle sue serate. Dunque era abbastanza chiaro che qualcosa non tornava in termini di tempistiche, e ora è tutto più chiaro con l’annuncio dello slittamento de El Turco al 21 marzo 2025. Bisogna, certamente, ancora capire dove approderanno le puntate della nuova serie tv, ma quel che è certo è che a breve Yaman partirà e ci saranno tanti nuovi contenuti per la gioia delle fan che sentono tremendamente la sua mancanza su Instagram.

