El Turco con Can Yaman arriva a Febbraio 2025 ma nessuno sa dove: ecco che succede

El Turco, la serie tv storica con Can Yaman, arriva a febbraio 2025 e sarà distribuito a livello mondiale ma in Italia nessuno ha ancora fatto sapere dove sarò possibile vederlo.

L’attesa sta per finire e la serie tv storica El Turco arriva sul piccolo schermo a febbraio 2025. Le fan di Can Yaman non vedono l’ora di vederlo nei panni del condottiero ottomano di Balaban Agha ma c’è ancora un piccolo problema. Nessuno ha ancora saputo svelare dove andrà in onda El Turco, e la cosa è decisamente bizzarra giunto a questo punto.

El Turco con Can Yaman arriva sul piccolo schermo

Finalmente Can Yaman torna in tv e le sue fan non stanno nella pelle. L’attore turco è il condottiero ottomano Balaban Agha nella serie tv El Turco, una serie internazionale con un cast internazionale ma soprattutto la prima prova in una serie tv storica per Can, che si è impegnato davvero tantissimo per calarsi nei panni di questo leggendario personaggio. Yaman ha trascorso sei mesi lontano da Roma per le riprese, mesi intensi perché ha dovuto imparare un copione in inglese, intrefacciarsi con un nuovo modo di lavorare e non poter contare sul confronto degli amici di sempre e della sua casa. Al fianco dell’attore c’è Greta Ferro, attrice italiana molto apprezzata per la sua performance nella serie tv Amazon Prime Video “Made in Italy”, con la quale Can sembra aver creato un bel rapporto di amicizia.

La serie tv è ambientata durante il secondo assedio di Vienna, e si trasferisce poi in Moena dove Balaban diventa un eroe per il popolo oppresso da violenza e cattiveria, rimanendo nella storia ancora oggi. L’attesa è finita e El Turco arriverà sul piccolo schermo nel febbraio 2025, mentre Can Yaman partirà per un tour mondiale per presentare il lavoro svolto da lui e dal cast eccezionale che lo ha accompagnato in questa avventura. Tutto sembra filare liscio non fosse che manca ancora un dettaglio molto importante, anzi fondamentale. Ecco cosa succede.

El Turco arriva in Italia ma dove andrà in onda?

Tutto sembra essere pronto per l’arrivo di El Turco sul piccolo schermo. La serie tv turca è l’unica indicata dal noto database IMDb nella lista delle dieci serie tv più attese del 2025 e questo è senza dubbio un grande successo per una produzione turca, testimonianza di come il cinema e la televisione stia mutando i suoi orizzonti, così come il gusto del pubblico. Certo la presenza di Can Yaman nei panni del protagonista fa la sua parte, dato che l’attore gode dell’appoggio di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, considerato uno dei grandi se symbol moderno. Insomma, l’attesa è finita ma ci sono ancora dei grandissimi interrogativi da risolvere. Dove andrà in onda El Turco?

Sappiamo che con tutta probabilità la serie tv verrà acquisita da piattaforme streaming a pagamento, dunque escludiamo la possibilità che approdi su Mediaset come gli altri lavori di Yaman o su Rai dove andrà in onda Sandokan nell’autunno del 2025. Le maggiori piattaforme streaming, al momento, non hanno dato nessun annuncio ufficiale e questo preoccupa soprattutto ora che siamo a ridosso di febbraio. Possibile che in Italia l’uscita di El Turco subirà dei ritardi? I produttori hanno assicurato che sarà trasmesso simultaneamente a livello mondiale, dunque sicuramente non è questo il punto. Si attendono ulteriori notizie, mentre Yaman sceglie di continuare il silenzio stampa su Instagram e tutti sperano che tornerà attivo sui social in concomitanza con il suo tour mondiale per parlare di Balaban Agha.

