El Turco, Mediaset ha diffuso il Trailer ufficiale della serie tv con Can Yaman e Greta Ferro: l’attesa è finita!

News VIP

Mediaset diffonde il trailer ufficiale in italiano de El Turco, la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro, che arriva in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Ecco tutti i dettagli.

Il 21 marzo 2025 debutta, a livello mondiale e in Italia su Mediaset, El Turco ovvero la serie tv storica con un cast internazionale, che vede protagonisti Can Yaman nel ruolo del condottiero ottomano Balaban Agha e Greta Ferro nei panni di Gloria. Finalmente, Mediaset diffonde il trailer ufficiale in italiano e annuncia dove potremo vedere tutte le puntate di questa mini serie.

El Turco arriva su Canale 5 e Mediaset Infinity

L’attesa è finita, El Turco debutta a livello mondiale il prossimo 21 marzo, acquistato da tantissimi Paesi grazie all’eco ricevuto dopo la produzione e grazie alla presenza di star internazionali, primo tra tutti il protagonista Can Yaman. L’attore turco presta il volto al condottiero ottomano Balaban Agha, affiancato dalla co-protagonista Greta Ferro nei panni dell’intrepida Gloria. Mediaset ha acquistato El Turco in Italia e ora arriva finalmente il promo ufficiale della serie tv storica che andrà in onda su Canale 5 e in streaming solo su Mediaset Infinity.

Le fan di Yaman hanno atteso per molti anni dato che, dopo la fine delle riprese, c’è stata una lunga fase di post produzione e tanti rinvii del debutto della serie tv sul piccolo schermo, ma ora finalmente tutti gli occhi sono puntati sulla prima produzione internazionale per l’attore turco, che ne ha fatta di strada dalle primissime soap che hanno fatto innamorare tutte di lui. Sembra che, prima del lancio della prima puntata, Can sarà impegnato in un tour mondiale durante il quale avrà occasione di parlare del suo lavoro sul set, dell’approccio ad un copione tutto in inglese ma anche allo sforzo fisico per impersonare Balaban, tra lezioni di combattimento e di equitazione. Ma di cosa parla questa serie tv? Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa si evince dal promo diffuso da Mediaset poche ore fa.

El Turco con Can Yaman, di cosa parla la serie tv?

Il 21 marzo 2025 arriva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity la mini-serie El Turco, una produzione internazionale di una serie tv storica con Can Yaman come protagonista, affiancato dall’attrice italiana Greta Ferro. Ma di cosa parla la serie tv? Siamo nel 1683 dopo il secondo assedio di Vienna da parte dell’impero Ottomano, che segna il declino definitivo di questa potenza. La storia si concentra sul condottiero Balaban Agha che poco dopo questa manovra militare viene tradito e condannato a morte. Balan riuscirà a fuggire e troverà rifugio in Moena, un villaggio incastonato tra le Alpi italiane, dove verrà trovato e guarito da Gloria. Lei, considerata al pari di una strega dalla popolazione locale, è in realtà una donna forte e risoluta che vuole proteggere il suo popolo dall’avanzata dei barbari, guidati proprio dal fratellastro di Balaban che cerca vendetta e vuole distruggere ogni cosa. Tra amore e passione che scoppierà tra i due protagonisti, fughe rocambolesche e battaglie all’ultimo sangue, El Turco ha già stregato i fan dell’attore che non vedono l’ora di vedere tutte le puntate e scoprire come andrà a finire.

Scopri le ultime news su El Turco.