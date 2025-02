El Turco, la serie tv con Can Yaman acquistata da Mediaset

News VIP

El Turco arriva il 21 marzo 2025 in prima visione mondiale e in Italia la serie tv con Can Yaman è stata acquistata da Mediaset, e andrà in onda su Mediaset Infinity.

El Turco arriva in Tv a marzo 2025

L’attesa è finita, fan di Can Yaman fate sentire il vostro entusiasmo per l’annuncio ufficiale dell’arrivo sul piccolo schermo de El Turco. La serie tv storica segue la storia del leggendario condottiero ottomano durante il secondo assedio di Vienna, quando Balaban Agha trovo rifugio in Moena in Trentino Alto Adige, e qui scopre che il popolo è oppresso e che la rivolta è dietro l’angolo, ma non c’è nessuno in grado di guidarla. Mettendo da parte le sue credenze religiose e culturali, le stesse che l’hanno portato ad attaccare i cristiani in Europa, Balaban diventa un faro di speranza e un eroe. El Turco vanta un cast internazionale di primo piano tra cui anche l’attrice italiana Greta Ferro, nei panni dell’intrepida Gloria che avrà un ruolo cruciale nella vicenda.

La serie tv slitta a marzo 2025 dopo che la sua uscita era stata annunciata a febbraio, e la data di debutto ufficiale è fissata al 21 marzo 2025. Fino a pochi giorni fa, tuttavia, le fan di Can Yaman brancolavano nel buio dato che nessuna piattaforma streaming e nessun canale televisivo italiano aveva ancora confermato la sua intenzione di acquistare il prodotto, allarmando molto coloro che speravano di poter vedere le puntate in contemporanea con il resto del mondo. Adesso, tuttavia, ci sono degli importanti aggiornamenti che faranno contenti tutti. Ecco i dettagli.

El Turco acquistata da Mediaset

Mentre Can Yaman si gode gli ultimi giorni di relax a Roma, presentandosi spesso e volentieri nelle discoteche più famose della Capitale, prima di partire per il tour mondiale per presentare El Turco, arriva una notizia fondamentale per i fan dell’attore turco e per tutti coloro che sono estremamente incuriositi dalla serie tv storica che lo vede protagonista. El Turco arriva sul piccolo schermo il 21 marzo 2025 e in Italia la serie tv è stata acquistata ufficialmente da Mediaset. Ma andrà in onda in chiaro, divisa in puntate, magari in prima serata su Canale 5? La rete ha deciso di mandarla in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity. Non è ancora chiaro se El Turco sarà disponibile già interamente a partire dalla data di debutto o se le puntate saranno settimanali, ma per questo ci sarà bisogno di attendere ancora qualche settimana per gli ultimi aggiornamenti.

