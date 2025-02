El Turco con Can Yaman come Viola come il Mare: Mediaset preferisce lo streaming alla prima serata di Canale 5

News VIP

El Turco, la nuova serie tv storica con Can Yaman, è stata acquistata da Mediaset che proporrà una programmazione simile a quella di Viola come il Mare. Ecco tutti i dettagli.

Manca sempre meno al debutto sul piccolo schermo di El Turco, la serie tv storica con Can Yaman come protagonista e Greta Ferro co-protagonista, che ha entusiasmato le fan dell’attore turco più amato di sempre. Il debutto è in contemporanea in tutto il mondo, fissato per il 21 marzo 2025, e in Italia la serie tv è stata acquistata da Mediaset che sembra abbia intenzione di procedere come per la distribuzione di Viola come il Mare, preferendo lo streaming alla prima serata di Canale 5. Ecco i dettagli sulla programmazione.

El Turco arriva in Italia a marzo 2025

Finalmente l’attesa è finita, a distanza di circa due anni dalla fine ufficiale delle riprese, El Turco arriva sul piccolo schermo ed è già un fenomeno mondiale. IMDb, ad esempio, l’ha inserita nella lista delle serie tv più attese del 2025, l’unica prodotta dalla Turchia questione che mette in evidenza quanto i prodotti televisivi turchi stiano diventando compatiti a livello mondiale. Le fan di Can Yaman, che è il grande protagonista de El Turco, sono impazienti di vederlo nei panni del valoroso e affascinante condottiero Balaban Agha, personaggio storico qui romanzato che durante il secondo assedio di Vienna trova rifugio in Moena, cittadina del Trentino Alto Adige. Qui, Balaban conosce Gloria che nella serie tv è impersonata dall’attrice Italia Greta Ferro, nota in particolare per la sua acclamata performance in Made in Italy su Amazon Prime Video, che lo spronerà a prendere posizione e aiutare il popolo in difficoltà, oppresso da soprusi, diventando così una leggenda. Ancora oggi, infatti, in Moena ci sono i segni del suo passaggio ed è molto interessante portare alla luce un fatto storico poco conosciuto, che ha invece avuto molta incidenza nelle tradizioni locali.

Insomma, dopo tanta attesa, è stata annunciata la data di debutto ufficiale de El Turco, che uscirà in contemporanea in tutto il mondo il 21 marzo 2025 e in Italia la serie tv con Can Yaman è stata acquistata da Mediaset. I vertici del Biscione puntano sui prodotti turchi ormai da tantissimi anni e alcuni di essi, quelli più famosi e visti di sempre, hanno visto protagonista Yaman come nel caso di Daydreamer che ha fatto innamorare il pubblico grazie all’alchimia che si era creata sul set tra l’attore e la collega Demet Ozdemir. Ma come sarà la programmazione? Scopriamolo insieme.

El Turco su Mediaset Infinity, il Biscione preferisce lo streaming: ecco il Video completo sulla serie tv con Can Yaman

Mediaset preferisce lo streaming per El Turco

Dunque, dopo tanta attesa, El Turco arriva sul piccolo schermo il 21 marzo 2025 e in Italia sarà trasmessa da Mediaset. I vertici del Biscione, tuttavia, hanno deciso di adottare una strategia già collaudata sebbene criticata per la messa in onda della serie tv con Can Yaman, replicando quello che è stato fatto pochi mesi fa con la seconda stagione di Viola come il Mare, che vede l’attore turco tra i suoi protagonisti nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir. Di quale strategia si tratta? Mediaset ha deciso di rendere disponibili le puntate de El Turco prima sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, e poi solo in un secondo momento di avviare la messa in onda in chiaro su Canale 5, dove le puntate saranno trasmesse in prima serata.

Sarà la strategia giusta? Viola come il Mare ha ottenuto un discreto share nonostante molti fan della serie tv fossero accorsi immediatamente a vederla in streaming, mostrandosi molto fedele al prodotto, ma questa volta si tratta di un prodotto sconosciuto quindi la rete sta scommettendo tutto sulla fedeltà delle fan di Can Yaman. Certo, possiamo già supporre che sia una scommessa vinta dato che il divo turco ha uno stuolo di sostenitrici che farebbe impallidire un divo di Hollywood, ma vedremo in seguito se la scommessa è stata vinta. Nel frattempo si attende il promo ufficiale in italiano, mentre sul web è già disponibile il trailer sottotitolato che ci presenta brevemente la storia e i protagonisti.

