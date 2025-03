El Turco, Can Yaman è uno schianto alla premiere della serie tv a Mosca (FOTO)

News VIP

Can Yaman vola a Mosca per la premiere de El Turco, la serie tv storica che lo vede nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban.

Nelle ultime ore, Can Yaman è volato a Mosca per la premiere de El Turco, la serie tv storica con un cast internazionale, che lo vede nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban. Eccolo con un look da urlo che ha entusiasmato le sue fan su Instagram.

El Turco arriva su Canale 5, ecco quando

Tutto pronto per il lancio de El Turco, che arriva a livello internazionale il 21 marzo 2025, trasmesso in tantissimi Paesi del mondo. Can Yaman impersona il giannizzero ottomano Hasan Balaban, un condottiero che rischia la condanna a morte dopo il secondo assedio di Vienna nel 1683, e trova rifugio in Moena in Trentino Alto Adige. Qui, sorpreso dall’accoglienza calorosa della popolazione locale ma anche dalla travolgente e passionale storia d’amore che nascerà con Gloria, impersonata dall’attrice italiana Greta Ferro, Balaban diventerà un faro di speranza per la popolazione locale guidandola ad una rivolta contro i feudatari locali.

In Italia, El Turco è stata acquistata da Mediaset che ha cambiato improvvisamente la programmazione della messa in onda in prima serata su Canale 5, rendendo invece disponibili le puntate in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. C’è grande attesa per questa serie tv, la prima in cui Can Yaman ha dovuto studiare un copione in inglese e dedicarsi a lezioni di combattimento, equitazione e dizione, durante i sei mesi trascorsi in Ungheria per le riprese. L’attore turco è emozionato e soddisfatto, tanto da decidere finalmente di tornare su Instagram dopo mesi di inattività social, aprendo una nuova pagina personale dove sta documentando il dietro le quinte de El Turco, ma anche la premiere che in queste ore si svolge a Mosca.

Can Yaman a Mosca per la premiere de El Turco, che schianto

Nelle ultime ore, Can Yaman è volato a Mosca per la premiere de El Turco. Qui, l’attore turco ha parlato del suo impegno sul set, un lavoro duro che gli è costato fatica fisica e mentale con pochissime ore di sonno e tante ore sul set, ma che lo ha ripagato con un prodotto che lo soddisfa pienamente. Presenti anche le fan di Can che l’hanno atteso in aeroporto, e poi si sono sfidate per compare i pochi biglietti a disposizione per l’evento così da poter vedere il loro beniamino da vicino.

Per la premiere de El Turco in Russia, Can Yaman ha deciso di stupire con un look da urlo, composto da un elegante completo color beige impreziosito da applicazioni metalliche sulla giacca monopetto, senza rinunciare tuttavia ai suoi accessori preferiti. L’attore turco, infatti, ha reso più sportivo l’outfit con una collana a maglia stretta color silver e poi occhiali da sole a mascherina, con particolari lenti sul marrone. Yaman continua a tenere i suoi capelli corti ma aggiunge qualche tocco di luce sul ciuffo con una tinta più chiara.

