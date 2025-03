El Turco, Mediaset cambia improvvisamente programmazione: ecco quando andrà in onda la serie tv con Can Yaman

Anticipazioni TV

Mediaset annuncia un improvviso cambiamento di programmazione per El Turco. Ecco quando andrà in onda la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro su Canale 5.

Improvviso cambio di programmazione per El Turco, la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro. Mediaset, infatti, ha aggiornato il palinsesto di Canale 5 , spostando l’appuntamento con la storia di Hasan Balaban e Gloria al 27 e 28 marzo 2025, sempre in prima serata su Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

El Turco con Can Yaman e Greta Ferro, grande attesa per la serie tv

Grande attesa per El Turco, la serie tv storica con Can Yaman e Greta Ferro, finalmente in procinto di approdare sul piccolo schermo a livello mondiale. Yaman ha raccontato il dietro le quinte del suo impegno sul set, un impegno durato oltre sei mesi in Ungheria con ritmi serrati, tantissime lezioni di difesa e combattimento, ma anche di dizione dato che questo è stato per l’attore il primo copione in lingua inglese. Al fianco di Can c’è l’attrice italiana nota per la sua performance nella serie tv di Amazon Prime Video “Made in Italy”, con la quale sembra essere nato un ottimo legame di amicizia e rispetto grazie alla condivisione del duro lavoro. Ma di cosa parla El Turco?

Siamo nel 1683 durante il secondo assedio di Vienna e Hasan Balaban esce sconfitto dalla battaglia, per poi venire tradito dal sangue del suo sangue ed essere condannato a morte. Scampato alla condanna, il giannizzero ottomano cerca rifugio in Moena, in Trentino Alto Adige, e rimane stupito dall’accoglienza della popolazione locale, che lo cura e lo aiuta senza indugio. Grazie alla relazione d’amore che nascerà con l’intrepida Gloria, Balaban diventerà un faro di speranza per il popolo della Moena, guidando una ribellione contro i feudatari locali che con le loro tasse impossibili avevano ridotto tutti in estrema povertà. Insomma, questa serie tv è storica dato che il personaggio di Balaban è realmente esistito, ancora celebrato nella tradizione locale con feste e con una statua al centro della città. In Italia, Mediaset ha acquistato El Turco ma ora, a pochi giorni dal debutto su Canale 5, annuncia un improvviso cambio di programmazione. Ecco tutti i dettagli.

El Turco, Mediaset cambia la programmazione della serie tv

Mentre Can Yaman pubblica il dietro le quinte de El Turco su Instagram, mostrandosi particolarmente attivo sul nuovo profilo social che ha creato recentemente dopo lunghi mesi di assenza, Mediaset ha deciso di cambiare improvvisamente la programmazione della serie tv storica con l’attore turco e Greta Ferro. Dal 21 marzo 2025, El Turco sarà disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un’anteprima della prima puntata, poi su Canale 5 saranno dedicate due prime serate. L’appuntamento con la serie tv è per il 27 e 28 marzo 2025, dunque due serate di fila compreso il venerdì.

A tal proposito si è espresso anche Can che, ironicamente, ha commentato su Instagram il cambio di programmazione improvviso e ha poi chiesto alle sue numerose fan di non prendere impegni per la sera così da poter vedere la serie tv e commentare insieme. Come sarà accolta? Dal trailer è evidente che questo prodotto mescola storicità, pathos, intrighi ma anche tanta passione e dunque potrebbe regalare degli ascolti altissimi alla rete ammiraglia.

