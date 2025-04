El Turco boicottato in Turchia? Tira una brutta aria per Can Yaman

News VIP

Sembra che la piattaforma turca che avrebbe dovuto trasmettere El Turco ci abbia ripensato, facendo infuriare Can Yaman.

Can Yaman ha debuttato a livello internazionale in una serie tv storica ed è stato un grande successo. El Turco è stato trasmesso in circa 50 Paesi in tutto il mondo, peccato che proprio in Turchia invece la serie sia stata boicottata, lasciando l’amore in bocca all’attore. Ecco cosa è successo.

El Turco è un successo e torna con una seconda stagione

Per portare El Turco sul piccolo schermo ci sono voluti sei lunghi mesi di riprese in Ungheria, in condizioni climatiche non favorevoli per gli attori, e tempi strettissimi con poche ore di sonno e tante ore davanti alle macchine da presa. Can Yaman, il protagonista de El Turco nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban, ha preso lezioni di dizioni per affrontare un copione interamente in inglese, poi lezioni di equitazioni e lotta, e spada, insomma un impegno davvero grande per l’attore turco, che tuttavia lo ha ripagato. Con questa serie tv, infatti, Yaman ha fatto un grande salto nella sua carriera, lasciando il mondo delle soap e delle fiction romantiche, per quello del panorama internazionale.

L’attore turco ha ricevuto l’approvazione di tantissime fan in tutto il mondo, che hanno visto e rivisto El Turco fino allo sfinimento, e nel frattempo si parla di una seconda stagione. Sembra, infatti, che la produzione stia lavorando al copione per poter iniziare le riprese il prima possibile. Ancora non si conoscono i dettagli ma questa è senza dubbio una bella sorpresa per Can, oltre che una grande soddisfazione. Il divo turco, tuttavia, ha dovuto anche accettare il fatto che in patria non tutto è andato come previsto.

El Turco boicottata in Turchia? Yaman furioso

La messa in onda de El Turco non è stata uguale per tutto il mondo. In Italia la serie tv è stata resa disponibile in prima serata su Canale 5 e poi in streaming su Mediaset Infinity a distanza di quasi un mese dal debutto internazionale, questione che non è piaciuta molto a Can Yaman che si è mostrato in aperta polemica contro Mediaset. L’affetto delle fan e la generale curiosità del pubblico, tuttavia, hanno comunque premiato con ascolti brillanti e visualizzazioni altissime sulla piattaforma streaming. In Turchia la situazione è ben peggiore. Inizialmente, infatti, El Turco sarebbe dovuto essere trasmesso in streaming da Gain, e invece all’ultimo momento si legge un comunicato criptico che giustifica l’annullamento della programmazione per non ledere alla popolazione in un momento di grande fermento locale, insomma per motivazioni politiche.

Ma quali motivazioni potrebbero mai esserci visto che si tratta di una serie tv storica, con un finale di redenzione e comprensione, che anzi incita alla convivenza felice di più credenze e culture? Non è chiaro, mentre è lampante che questo è l’ennesimo colpo basso assestato a Yaman da parte della sua patria negli ultimi anni.

