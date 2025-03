Grande Fratello, Damiano David su Zeudi Di Palma e Helena Prestes: "Conosco questo dramma amoroso"

News VIP

Il noto cantante dei Maneskin, Damiano David, stato ospite di un programma radiofonico tedesco ha ammesso di seguire le turbolente vicende tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello.

ll Grande Fratello continua a far parlare di sé, e il rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes ha suscitato un enorme interesse, tanto da conquistare anche l’attenzione di personaggi internazionali. A confermarlo è Damiano David, il frontman dei Måneskin, che durante un’intervista in una radio tedesca ha svelato di conoscere le dinamiche del reality e il legame tra le due concorrenti.

L’intervistatrice, dichiarando di essere ossessionata dal GF, ha chiesto a Damiano se seguisse il programma e, in particolare, se conoscesse Zeudi. Il cantante ha risposto con sincerità, ammettendo di non guardare le puntate intere, ma di essere a conoscenza delle dinamiche della casa grazie alle clip che circolano sui social.

Damiano David sul Grande Fratello e la coppia Zelena

Il cantante ha riconosciuto il clamore mediatico attorno al rapporto tra Zeudi ed Helena, pur senza conoscerne i dettagli. Ha scherzato sul fatto che lo show sia una vera e propria fonte di intrattenimento e di "drama", sottolineando come sia impossibile non venire a conoscenza di quello che accade all’interno della casa. Ecco cosa ha dichiarato, come riportato da Biccy:

“Certo che conosco il Grande Fratello, perché è impossibile non conoscerlo. Onestamente, non guardo le puntate, però vedo le clip su internet perché sono molto divertenti. La gente lì dentro impazzisce davvero. Sai che sono tutte celebrità italiane? Cioè, sono tutti vip italiani. Vanno lì e fanno casini. È molto divertente. Zeudi? Sì, so che c’è questa storia d’amore in corso, ma non conosco i dettagli. So solo che c’è un sacco di drama legato a queste due ragazze. Onestamente, non ho indagato troppo sulla questione”.

Il legame tra Zeudi e Helena, ribattezzato dai fan "Zelena", ha generato una grande ondata di sostegno, con molti spettatori che hanno seguito la loro evoluzione sentimentale con entusiasmo. La loro complicità e il loro rapporto hanno attirato l’attenzione non solo in Italia, ma anche all’estero, come dimostra il commento della conduttrice radiofonica tedesca.

Durante l’intervista, il cantante ha anche parlato della possibilità di partecipare al reality, ma senza esitazione ha escluso di poter mai essere un concorrente.

“Se mi piacerebbe fare il concorrente del Grande Fratello? Ah, no. Però sarebbe il mio guilty pleasure stare lì solo come osservatore. E poi li capisco, eh. Sono chiusi in una casa per sei mesi. Venti persone per sei mesi. Impazzisci. È una follia, lo capisco. Non sto assolutamente prendendo in giro nessuno, anzi, li capisco. Penso addirittura che riescano a mantenere la calma fin troppo bene. Ma sarebbe molto interessante guardarlo dall’interno. Però non lo so… forse è meglio tenerlo come guilty pleasure”.

Insomma, Damiano non si vede tra i concorrenti del Grande Fratello, ma non nasconde che osservare i vari avvenimenti della casa sia per lui un piccolo guilty pleasure.

Il rapporto tra Zeudi ed Helena è stato uno dei più discussi di questa edizione del reality, capace di dividere e appassionare il pubblico. Che sia stata amicizia, amore o una semplice sintonia, una cosa è certa: le Zelena hanno lasciato il segno.

