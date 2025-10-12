Dove Cameron e Damiano David festeggiano due anni insieme: ''La vita è diventata così bella''

News VIP

Dove Cameron fa una dedica social a Damiano David per festeggiare il loro secondo anniversario insieme.

Dove Cameron e Damiano David sono una coppia unita e molto innamorata. In occasione del loro secondo anniversario insieme, l’ex stellina della Disney ha dedicato parole dolcissime al cantante romano.

Dove Cameron e Damiano David, che favola d’amore

Quando le riviste di gossip di tutto il mondo hanno iniziato a parlare di un flirt tra Dove Cameron e Damiano David molti credevano che questa liaison sarebbe durata pochissimo. Invece, a dispetto delle previsioni, Dove e Damiano sono sempre più innamorati e felici insieme. Damiano, nominato agli MTV VMAs 2025 in ben due categorie, sta portando a termine il suo tour internazionale, il primo da solita dopo l’addio ai Maneskin con i quali è diventato famoso in tutto il globo.

Damiano sta vivendo un periodo molto intenso a livello artistico, dimostrando di poter camminare anche con le proprie gambe senza bisogno della fama della rock band romana, alla quale rimane comunque legato come ha spiegato proprio durante un suo concerto. Dove continua a sfornare successi e tormentoni, ma non dimentica mai di sostenere il suo compagno e lo segue nel tour e nelle apparizioni televisive più significative, come quella di febbraio 2025 al Festival di Sanremo. Insomma, la love story procede a gonfie vele e per loro è arrivato il momento di festeggiare il loro secondo anniversario. Ecco i dettagli.

Damiano David e Dove Cameron festeggiano l’anniversario

Damiano David e Dove Cameron festeggiano il loro secondo anniversario insieme e l’ex stellina della Disney ha speso parole dolcissime per il cantante romano. Sebbene non siano una coppia particolarmente social, Dove ha deciso di fare uno strappo alla regola per questa occasione e ha scritto sulla sua pagina ufficiale Instagram:

“I due migliori anni della mia vita. Mi viene da piangere almeno una volta a settimana perché la vita è diventata così bella con te dentro. Ti amo in un modo che nessuna parola potrà mai esprimere, ma non smetterò mai di provarci. Buon anniversario amore mio”.

Damiano ha condiviso su Instagram le parole di Dove per la quale prova davvero un sentimento fortissimo. Recentemente il cantante ha scherzato dal palco del suo concerto, ammettendo che per non emozionarsi troppo nel cantare ha cercato gli occhi della sua compagna per tutto il tempo.