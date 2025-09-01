TGCom24
Home | VIP | News | Damiano David riceve ben due Nomination agli MTV VMAs 2025!
News VIP

Damiano David riceve ben due Nomination agli MTV VMAs 2025!

Irene Sangermano

Tornano gli MTV Vide Music Awards con l'edizione 2025 e Damiano David celebra la sua carriera da solista con bene due nomination.

Damiano David riceve ben due Nomination agli MTV VMAs 2025!

La carriera da solista di Damiano David potrebbe non aver portato economicamente i frutti sperati, ma a livello mediatico è una vera e propria bomba. Tanto che l’artista romano è stato candidato in ben due categorie ai prossimi MTV VMAs. Ecco i dettagli.

Damiano David agli MTV VMAs

Si terranno domenica 7 settembre gli MTV VMAs, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli amanti della musica, in diretta dalla UBS Arena di Elmont a New York, e noi potremmo seguirli in diretta sul canale di Sky 131 oppure in streaming su NOW dall’una di notte. L’appuntamento è carico di sospesi, con Beyoncé e Taylor Swift che ancora una volta di contendono la categoria come miglior artista dell’anno, poi c’è la straordinaria Lady Gaga che ha ricevuto ben 12 Nomination e che si esibirà, si mormora, con una performance incredibile sebbene in streaming.

Spicca poi Sabrina Carpenter, la star dell’anno, con otto Nomination e lo strano caso di Bruno Mars. L’artista, infatti, ha ricevuto otto Nomination ma in sole quattro categorie, trovandosi a gareggiare contro sé stesso con due brani a categoria. Poi spazio anche ad altri artisti internazionali che si esibiranno sul palco come Alex Warren, il mito Busta Rhymes, J Balvin, Post Malone, Ricky martin e tanti altri. In tutto questo marasma di candidature e rivalità, spiccano le due Nomination di Damiano David, che celebra così il suo ritorno ai VMAs ma anche il brillante successo della sua carriera da solita.

MTV VMAs, Damiano David riceve due Nomination

Dopo il grande successo internazionale dei Maneskin, Damiano David e il resto della band romana si è presa una pausa in cerca di nuova vocazione artistica, tentando la strada del solista. Il cantante romano è stato molto fortunato a livello mediatico, dato che le sue canzoni sono schizzate ai vertici delle classifiche internazionali, ma sembra che sul piano economico la storia sia ben diversa, talmente diversa che il misero utile incassato da David lo abbia convinto a tornare a suonare con i Maneskin il prossimo anno.

Nel frattempo, lui festeggia comunque il clamore che il suo album ha suscitato a livello internazionale con ben due Nomination ai prossimi MTV VMAs. Damiano, infatti, appare nella lista di “MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR” con il video di “Next Summer” poi nella categoria “BEST LONG FORM VIDEO” con “Funny Little Stories”. Cosa ne pensate? Peccato non vederlo sul palco, dato che lì è totalmente magnetico.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Rocío Muñoz Morales al Festival del Cinema di Venezia: "Sono una donna coraggiosa"
news VIP Rocío Muñoz Morales al Festival del Cinema di Venezia: "Sono una donna coraggiosa"
Forbidden Fruit Anticipazioni 2 settembre 2025: Yildiz fa una confessione, Zeynep delusa da Alihan...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 2 settembre 2025: Yildiz fa una confessione, Zeynep delusa da Alihan...
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il ruolo da opinionista ha scatenato tanta invidia. Molti li ho trovati penosi
news VIP Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il ruolo da opinionista ha scatenato tanta invidia. Molti li ho trovati penosi
Temptation Island, una coppia del programma si è detta addio dopo aver perso il loro bebè
news VIP Temptation Island, una coppia del programma si è detta addio dopo aver perso il loro bebè
Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2025: Finn eroe di Steffy ma per Li c'è ancora tanta da fare
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2025: Finn eroe di Steffy ma per Li c'è ancora tanta da fare
Uomini e Donne, storia altalenante tra Gianmarco e Cristina: le segnalazioni confondono
news VIP Uomini e Donne, storia altalenante tra Gianmarco e Cristina: le segnalazioni confondono
Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo triangolo amoroso tormenterà Hope? Ecco cosa sta succedendo
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo triangolo amoroso tormenterà Hope? Ecco cosa sta succedendo
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV