Damiano David riceve ben due Nomination agli MTV VMAs 2025!

Tornano gli MTV Vide Music Awards con l'edizione 2025 e Damiano David celebra la sua carriera da solista con bene due nomination.

La carriera da solista di Damiano David potrebbe non aver portato economicamente i frutti sperati, ma a livello mediatico è una vera e propria bomba. Tanto che l’artista romano è stato candidato in ben due categorie ai prossimi MTV VMAs. Ecco i dettagli.

Damiano David agli MTV VMAs

Si terranno domenica 7 settembre gli MTV VMAs, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli amanti della musica, in diretta dalla UBS Arena di Elmont a New York, e noi potremmo seguirli in diretta sul canale di Sky 131 oppure in streaming su NOW dall’una di notte. L’appuntamento è carico di sospesi, con Beyoncé e Taylor Swift che ancora una volta di contendono la categoria come miglior artista dell’anno, poi c’è la straordinaria Lady Gaga che ha ricevuto ben 12 Nomination e che si esibirà, si mormora, con una performance incredibile sebbene in streaming.

Spicca poi Sabrina Carpenter, la star dell’anno, con otto Nomination e lo strano caso di Bruno Mars. L’artista, infatti, ha ricevuto otto Nomination ma in sole quattro categorie, trovandosi a gareggiare contro sé stesso con due brani a categoria. Poi spazio anche ad altri artisti internazionali che si esibiranno sul palco come Alex Warren, il mito Busta Rhymes, J Balvin, Post Malone, Ricky martin e tanti altri. In tutto questo marasma di candidature e rivalità, spiccano le due Nomination di Damiano David, che celebra così il suo ritorno ai VMAs ma anche il brillante successo della sua carriera da solita.

MTV VMAs, Damiano David riceve due Nomination

Dopo il grande successo internazionale dei Maneskin, Damiano David e il resto della band romana si è presa una pausa in cerca di nuova vocazione artistica, tentando la strada del solista. Il cantante romano è stato molto fortunato a livello mediatico, dato che le sue canzoni sono schizzate ai vertici delle classifiche internazionali, ma sembra che sul piano economico la storia sia ben diversa, talmente diversa che il misero utile incassato da David lo abbia convinto a tornare a suonare con i Maneskin il prossimo anno.

Nel frattempo, lui festeggia comunque il clamore che il suo album ha suscitato a livello internazionale con ben due Nomination ai prossimi MTV VMAs. Damiano, infatti, appare nella lista di “MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR” con il video di “Next Summer” poi nella categoria “BEST LONG FORM VIDEO” con “Funny Little Stories”. Cosa ne pensate? Peccato non vederlo sul palco, dato che lì è totalmente magnetico.