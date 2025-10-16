TGCom24
Domenica In, Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi: "La verità è semplice"

Francesca Simone

Mara Venier parla per la prima volta del "caso Gabriele Corsi".

Domenica In, Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi: "La verità è semplice"

Mara Venier rompe il silenzio e parla per la prima volta del "caso Gabriele Corsi". Ecco che cosa ha detto.

Domenica In: Gabriele Corsi fa un passo indietro all'ultimo

In un primo momento, il conduttore Gabriele Corsi aveva annunciato che avrebbe fatto parte del nuovo cast corale di Domenica In, trasmissione ormai cult di Rai 1 al cui timone c'è Mara Venier. Tuttavia, il presentatore si è chiamato fuori proprio all'ultimo. Ma per quale motivo? Erano iniziate a circolare delle voci sui social secondo cui Corsi avrebbe detto di "no" a causa di un cachet troppo basso; in seguito, però, lui stesso si era preoccupato di smentire categoricamente questo rumor. Qual è, allora, la ragione di questo drastico e repentino cambio di rotta?

Mara Venire sul caso Corsi: "Non me la sentivo"

Mara Venier ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha voluto toccare l'argomento per la prima volta. La celebre conduttrice ha voluto anzitutto chiarire la sua posizione nel "caso Corsi":

Di Domenica In ne ho fatte in tutto 17. Compresa quella di quest’anno, non esente dalle polemiche, ci mancherebbe. Parliamo del caso Gabriele Corsi? Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto. La verità è semplice: d’accordo condividere la conduzione, ma non me la sentivo di fare il gioco musicale, così avevo chiesto di finire alle 15 o alle 15.30. Anche e soprattutto per prendere il treno per Milano e andare da mio marito Nicola, che non stava affatto bene.

E ancora:

Ma a volte l’amore non fa rumore. E così si riempiono i silenzi con le parole sbagliate. Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena, che voleva stare da sola. Non è vero. E lo dico qui, perché Chi è il posto dove posso dire le cose come stanno: volevo solo esserci, a modo mio, con limpidezza.

Mara Venier: "Oggi sono serena"

Per finire, la Venier ha voluto specificare come stia al momento:

Oggi sono serena. Non devo dimostrare più niente a nessuno. Mi diverto, rido, mi godo le persone che amo. Quando vado da Fabio Fazio, quando chiacchiero con Luciana Littizzetto, quando incontro Diego Abatantuono o Mara Maionchi, torno a sentirmi quella ragazza veneziana che sognava il cinema e la televisione.

In effetti, per l'amatissima "zia Mara" non è stato un periodo per niente facile, in primis per le precarie condizioni di salute del marito, Nicola, che, non stando molto bene, aveva bisogno di tutte le attenzioni della moglie. Attualmente, per fortuna, l'uomo dovrebbe stare meglio.

