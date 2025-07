Domenica In, Mara Venier pronta a dire addio al programma?

News VIP

Secondo le ultime indiscrezioni, Mara Venier sarebbe sempre più vicina a dire addio alla Rai e a Domenica In.

La presenza di Mara Venier come conduttrice di Domenica In è stata confermata durante la conferenza stampa dei Palinsesti autunnali della Rai, poche settimane fa. Eppure, le voci della presenza della storica conduttrice nel talk di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio potrebbero mettere tutto in dubbio: si avvicina forse l'addio di Mara Venier a Domenica In?

Domenica In, Mara Venier potrebbe lasciare la conduzione?

I Palinsesti Rai hanno confermato che la prossima edizione di Domenica In vedrà Mara Venier alla conduzione del programma della domenica pomeriggio con l'affiancamento di Gabriele Corsi in veste di co-conduzione. Tuttavia, i rumors che vedrebbero Venier diventare anche un'ospite fissa di Che Tempo Che Fa potrebbero mettere in dubbio ogni cosa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Mara Venier e Fabio Fazio avrebbero raggiunto un accordo e la conduttrice dovrebbe essere una delle nuove presenze fisse nel talk di Fazio.

Come aveva fatto notare Fanpage.it, questo accordo faceva "emergere una problematica di tipo contrattuale" poiché il contratto di Mara Venier non prevede ospitate fisse su altre emittenti. Questa clausola comporta, dunque, l'impossibilità per la conduttrice di prendere parte a CTCF come ospite fissa, a meno che il contratto - in scadenza nelle prossime settimane - non venga rinnovato con alcune modifiche. Secondo Fanpage, tuttavia, questa eventualità non gioverebbe certo alla Rai:

"Che vantaggio trarrebbe la Rai da un accordo che consenta a Venier di andare in onda su un'altra rete concorrente, a poche ore di distanza dalla trasmissione della domenica che conduce su Rai1?"

Domenica In, in dubbio la presenza di Mara Venier in Rai?

Date queste premesse, potrebbe essere sempre più probabile l'addio di Mara Venier alla Rai e un suo definitivo passaggio a Che Tempo Che Fa: qualora, infatti, la conduttrice decidesse di non rinnovare l'accordo con Rai, lascerebbe un vero vuoto alla conduzione di Domenica In, che da anni trionfa negli ascolti della domenica pomeriggio anche grazie alla sua conduttrice.

Al momento, si tratta solamente di un'indiscrezione e su questa situazione, sottolinea ancora Fanpage.it, "le parti sono attualmente in silenzio, vista la precarietà degli equilibri in gioco. Gli assetti di Rai1 potrebbero cambiare in pieno agosto e uno scenario di questo tipo, se confermato, spiegherebbe l'assenza di Venier ai palinsesti e le voci di un suo disappunto con la Rai".