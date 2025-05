Domenica In, Mara Venier commenta l'ipotesi di Fiorello alla conduzione e svela: "Ecco chi sono i miei eredi in tv"

News VIP

Fiorello alla conduzione di Domenica In? In una recente intervista Mara Venier commenta le parole dello showman e svela chi sono, per lei, i suoi eredi in tv.

Mara Venier ha più volte ribadito di essere decisa ad abbandonare il mondo della tv e a salutare il pubblico di Domenica In, il talk show della domenica pomeriggio di Rai1 che ha condotto negli ultimi anni. Nel corso di una diretta su Instagram, Rosario Fiorello ha commentato l'addio al programma, proponendosi come sostituto della "zia Mara" e ha scatenato un putiferio. La conduttrice, in un'intervista a La Repubblica, è intervenuta a commentare le parole dello showman e ha rivelato chi sono i suoi eredi nel mondo della tv.

Domenica In, Mara Venier commenta le parole di Fiorello: "Lui alla conduzione? Non penso che..."

Fiorello ne ha combinata un'altra delle sue: nel corso della diretta Instagram insieme a Fabrizio Biggio, lo showman ha rivelato di essere interessato a condurre Domenica In, quando Mara Venier deciderà di ritirarsi. Non solo, Fiorello vorrebbe rivoluzionare il programma, creando un format per la domenica pomeriggio molto diverso da quello che ha condotto fino a ora la "zia Mara": "Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe".

In un primo momento, a TvTalk, Maria Venier ha commentato le parole di Fiorello, dichiarando che invece di aspettare il dopo Mara Venier, lo showman poteva anche affiancarla e presentare con lei il programma. Di recente, ospite del Festival della tv di Dogliani, la conduttrice ha approfondito l'argomento rivelando che Fiorello aveva inteso le sue parole più come uno scherzo, che come una reale proposta a sostituirla alla conduzione di Domenica In:

"Quella di Fiorello è stata una boutade, se l'è rimangiata. L'ha smentita. Ha mandato in onda un mio audio affettuosissimo. Io non ho paura di niente, certamente non della tv e di chi vorrebbe fare Domenica in"

Domenica In, Mara Venier svela chi sono i suoi eredi nel mondo della tv

Sempre secondo quanto riporta La Repubblica, Mara Venier ha ammesso di veder bene nel ruolo di conduttore del programma di Rai1 Domenica In un volto che ha acquisito sempre più popolarità in Rai negli ultimi anni: Stefano De Martino (che anche Paolo Bonolis avrebbe voluto come sostituto per Avanti un altro). Secondo "zia Mara", infatti, il conduttore di Affari Tuoi e Alberto Matano, altro grande nome della rete e conduttore di La Vita in Diretta, possono essere considerati i suoi eredi nel mondo della tv e a loro potrebbe affidare la conduzione di Domenica In:

"De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto, si fa voler bene, non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica in molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo. Poi vedo Alberto Matano con un taglio giornalistico. Ecco, vedo Stefano e Matano"

Ma questo significa che Mara Venier è pronta a dire addio alla conduzione del noto talk? La conduttrice ha smentito le voci di un addio, ma ha anticipato che per la prossima edizione il talk show dovrà cambiar aspetto e "andrà rivisitato". Con Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento Day time Rai, infatti, Mara Venier ha avviato un dialogo per comprendere in che modo migliorare il format, di cui sarà conduttrice, ma con l'affiancamento di altri colleghi:

"Sarò la conduttrice, ma insieme ad altri. Non sappiamo ancora con chi. Sarà più corale, come le prime edizioni che ho fatto con Giampiero Galeazzi e altri amici. Mi alleggerisco, sono molto felice. Ho ancora voglia di fare televisione. [...] Domenica In è stata un successo quest'anno e la gente ha voglia di rivedermi. Se mi allegerisco e ho meno responsabilitò, meglio ancora. Dopo sette anni è diventato un impegno molto pesante"