TGCom24
Home | VIP | News | Domenica In | Domenica In affonda, le parole del direttore DayTime Rai Angelo Mellone
Schede di riferimento
Domenica In
Domenica In
News VIP

Domenica In affonda, le parole del direttore DayTime Rai Angelo Mellone

Anita Nurzia

Crollo Domenica In, boom Amici: il direttore Rai difende Mara Venier

Domenica In affonda, le parole del direttore DayTime Rai Angelo Mellone

La domenica televisiva del 28 settembre 2025 ha regalato una fotografia chiara delle preferenze del pubblico: Canale 5 ha trionfato con il ritorno di Amici, mentre Rai 1 ha registrato un tonfo con Domenica In, condotta da Mara Venier insieme ai nuovi innesti Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno.

La sfida pomeridiana ha visto Mediaset consolidare la propria leadership con numeri impressionanti, mentre lo storico programma Rai ha dovuto incassare uno dei risultati peggiori della sua lunga storia.

Domenica In in caduta libera: flop per Mara Venier

Il secondo appuntamento stagionale con Domenica In non ha convinto gli spettatori. Nonostante i tentativi di rinnovamento e l’inserimento di contenuti di attualità come il caso di Garlasco, la trasmissione non è riuscita a imporsi nella sfida degli ascolti. I dati Auditel parlano chiaro: la prima parte ha totalizzato 1 milione e 513mila telespettatori, pari al 12,2% di share. La seconda parte è andata addirittura peggio, scendendo a 1 milione e 390mila telespettatori con uno share del 13,6%.

Un risultato deludente, che segna un calo netto rispetto agli anni passati e apre interrogativi sul format. Sul fronte opposto, Canale 5 ha festeggiato. Il ritorno di Amici di Maria De Filippi ha registrato 2 milioni e 812mila telespettatori, sfiorando il 23% di share. Un risultato che conferma il talent come leader incontrastato della domenica pomeriggio.

Le parole del direttore DayTime Rai, Angelo Mellone

Dopo i dati poco confortanti, è arrivata la voce del direttore del DayTime Rai Angelo Mellone, che ha voluto frenare i giudizi affrettati.

“È impossibile giudicare un programma da due puntate, andate in onda in condizioni particolari, la prima era una domenica caldissima e l’altra è andata in sovrapposizione alla vittoria dei campionati del mondo di pallavolo maschile, e quando ha cominciato credo fosse intorno al 35%. Per ora si tratta di due puntate ‘episodio’, che fanno storia a sé. Il vero metro di giudizio per la valutazione di Domenica In partirà realmente con la prossima puntata“.

Sulle modifiche in corsa e sugli spazi dei co-conduttori Mammucari, Cerno e Miccio, Mellone ha aggiunto:

“L’anima e l’asse portante della trasmissione è e resta Mara Venier, nessuno aveva mai pensato il contrario. Gli innesti sono stati voluti dalla conduttrice e concordati dalla produzione. Ciascuno di loro è andato costruendosi un suo spazio all’interno del programma. A differenza dei format, i programmi contenitore possono essere man mano modificati, cambiati, rimodulati, ma le prime due puntate non possono essere oggetto di valutazione comparativa. Fra quattro o cinque puntate sarei più in grado di fare una valutazione“.
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Domenica In
Domenica In
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Jonas ha scritto una lettera a...Giacomo Leopardi: "Dovevo rimproverarlo" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas ha scritto una lettera a...Giacomo Leopardi: "Dovevo rimproverarlo" (VIDEO)
Striscia la Notizia torna in onda ma con alcune importanti novità: ecco quali
news VIP Striscia la Notizia torna in onda ma con alcune importanti novità: ecco quali
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non teme la sfida degli ascolti: "Troppa isteria per un punto in più o in meno"
news VIP Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non teme la sfida degli ascolti: "Troppa isteria per un punto in più o in meno"
Uomini e Donne, Emanuele Fiori, corteggiatore di Cristiana Anania, è un ex concorrente del GF
news VIP Uomini e Donne, Emanuele Fiori, corteggiatore di Cristiana Anania, è un ex concorrente del GF
Grande Fratello, la replica di Cristina Plevani a Salvo Veneziano: "Non abbiamo litigato, e chiudo qui l’argomento"
news VIP Grande Fratello, la replica di Cristina Plevani a Salvo Veneziano: "Non abbiamo litigato, e chiudo qui l’argomento"
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 5 ottobre: cinque allievi finiscono in sfida!
news VIP Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 5 ottobre: cinque allievi finiscono in sfida!
Un Posto al Sole Anticipazioni 3 ottobre 2025: Eduardo getta la spugna? Rosa è delusa
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 3 ottobre 2025: Eduardo getta la spugna? Rosa è delusa
Amici 25, nella scuola arriva il primo compito per Plasma da parte di Anna Pettinelli: "Scarsa personalità" (VIDEO)
news VIP Amici 25, nella scuola arriva il primo compito per Plasma da parte di Anna Pettinelli: "Scarsa personalità" (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV