Domenica In affonda, le parole del direttore DayTime Rai Angelo Mellone

Crollo Domenica In, boom Amici: il direttore Rai difende Mara Venier

La domenica televisiva del 28 settembre 2025 ha regalato una fotografia chiara delle preferenze del pubblico: Canale 5 ha trionfato con il ritorno di Amici, mentre Rai 1 ha registrato un tonfo con Domenica In, condotta da Mara Venier insieme ai nuovi innesti Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno.

La sfida pomeridiana ha visto Mediaset consolidare la propria leadership con numeri impressionanti, mentre lo storico programma Rai ha dovuto incassare uno dei risultati peggiori della sua lunga storia.

Domenica In in caduta libera: flop per Mara Venier

Il secondo appuntamento stagionale con Domenica In non ha convinto gli spettatori. Nonostante i tentativi di rinnovamento e l’inserimento di contenuti di attualità come il caso di Garlasco, la trasmissione non è riuscita a imporsi nella sfida degli ascolti. I dati Auditel parlano chiaro: la prima parte ha totalizzato 1 milione e 513mila telespettatori, pari al 12,2% di share. La seconda parte è andata addirittura peggio, scendendo a 1 milione e 390mila telespettatori con uno share del 13,6%.

Un risultato deludente, che segna un calo netto rispetto agli anni passati e apre interrogativi sul format. Sul fronte opposto, Canale 5 ha festeggiato. Il ritorno di Amici di Maria De Filippi ha registrato 2 milioni e 812mila telespettatori, sfiorando il 23% di share. Un risultato che conferma il talent come leader incontrastato della domenica pomeriggio.

Le parole del direttore DayTime Rai, Angelo Mellone

Dopo i dati poco confortanti, è arrivata la voce del direttore del DayTime Rai Angelo Mellone, che ha voluto frenare i giudizi affrettati.

“È impossibile giudicare un programma da due puntate, andate in onda in condizioni particolari, la prima era una domenica caldissima e l’altra è andata in sovrapposizione alla vittoria dei campionati del mondo di pallavolo maschile, e quando ha cominciato credo fosse intorno al 35%. Per ora si tratta di due puntate ‘episodio’, che fanno storia a sé. Il vero metro di giudizio per la valutazione di Domenica In partirà realmente con la prossima puntata“.

Sulle modifiche in corsa e sugli spazi dei co-conduttori Mammucari, Cerno e Miccio, Mellone ha aggiunto:

“L’anima e l’asse portante della trasmissione è e resta Mara Venier, nessuno aveva mai pensato il contrario. Gli innesti sono stati voluti dalla conduttrice e concordati dalla produzione. Ciascuno di loro è andato costruendosi un suo spazio all’interno del programma. A differenza dei format, i programmi contenitore possono essere man mano modificati, cambiati, rimodulati, ma le prime due puntate non possono essere oggetto di valutazione comparativa. Fra quattro o cinque puntate sarei più in grado di fare una valutazione“.