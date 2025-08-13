DOC - Nelle tue Mani Anticipazioni nuova stagione: nel cast al fianco di Luca Argentero ci sarà proprio lei!

News VIP

Grandi novità nel cast della nuova stagione di DOC - Nelle tue Mani. Le Anticipazioni ci svelano un nome inaspettato al fianco di Luca Argentero.

DOC - Nelle tue Mani sta per tornare con la quarta stagione, presto in onda su Rai 1, e sembra che ci sarà una grande novità nel cast. Le Anticipazioni, infatti, ci svelano che nella fiction al fianco di Luca Argentero approderà anche Cristina Marino, nota influencer nonché moglie dell’attore.

DOC - Nelle tue mani Anticipazioni sul cast della quarta stagione

Cresce l’attesa per il ritorno sul piccolo schermo di DOC - Nelle tue mani con la quarta stagione che presto debutterà nella prima serata di Rai 1. Luca Argentero, volto principale della serie tv, interpreta Andrea Fanti e nel corso dell’ultima puntata della terza stagione lo vediamo rinunciare al ruolo di primario per stare vicino ad Agnese e alla sua malattia. Lei, nel frattempo, chiarisce il suo legame con Bramante e così Andrea e Agnese si dichiarano il loro amore. Mentre Giulia diventa la nuova primario dell’ambulatorio, Jake torna in ospedale e trova Amy con il suo ex marito, assistendo a un loro bacio.

Insomma si prospetta una nuova stagione scoppiettante per tutte le story line principali, anche se occorrerà avere pazienza per vedere le nuove puntate in tv. Sembra, infatti, che le riprese siano iniziate a maggio 2025 ma che la messa in onda della fiction sia prevista non prima di gennaio 2026, con il nuovo anno. Nel frattempo, la notizia che sorprende nelle ultime ore riguarda una clamorosa Anticipazione sul cast diffusa da Vanity Fair. Scopriamola insieme.

DOC - Nelle tue mani: Argentero recita al fianco della moglie?

C’è grande riserbo sulle novità della quarta stagione di DOC - Nelle tue mani per non rovinare la sorpresa al pubblico, anche se un’anticipazione in particolare è trapelata nelle ultime ore e sta facendo il giro del web. Sembra, infatti, che Cristina Marino entrerà a fare parte del cast ufficiale recitando al fianco del marito Luca Argentero, che nella fiction interpreta il primario Andrea Fanti.

"Cristina Marino marca stretto stretto il marito Luca Argentero. I due attori si stanno “godendo le meritate vacanze a Borgo Ignazia in Puglia – dove sono stati avvisati a cena con Giulia De Lellis e Tony Effe – ma presto faranno coppia anche in tv. Marino è infatti entrata nel cast di Doc, la fortunata serie in cui Argentero da anni veste i panni del sexy primario Andrea Fantii. La coppia reciterà fianco a fianco anche nella nuova serie tv Ligas e in Call my agent. Più pressing di così”.

Si legge su Vanity Fair che ha dato per primo la notizia dell’ingresso di Marino nel cast di Doc - Nelle tue Mani 4. Luca, che apparirà a Tu si Que Vales, e Cristina si sono conosciuti dieci anni fa proprio sul set di un film quello di Vacanze ai Caraibi, e non si sono più lasciati. La coppia è genitore di due splendidi bambini ovvero Nina Speranza e Noè Roberto, e ama condividere i momenti insieme in famiglia sui social, dove Cristina lavora anche come influencer e modella. Cosa ne pensate di questa novità?