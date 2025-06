Tu Si Que Vales, anticipazioni nuova edizione: Emma e Luca Argentero tra gli ospiti della prima puntata

News VIP

Tu Si Que Vales è pronto a tornare con la sua 12esima edizione! Ospiti della prima puntata l'attore Luca Argentero, l'opinionista Tina Cipollari, Francesco Arca ed Emma Marrone.

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima stagione di Tu si que vales. Nell'attesa, ieri giovedì 19 giugno 2025, è stata registrata la prima puntata del talent show che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Presenti in studio tutti i volti storici del programma, tranne Gerry Scotti.

Le anticipazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales

Cresce l'attesa per la 12esima edizione di Tu si que Vales. Il popolare talent show tornerà in onda a settembre in prima serata su Canale 5. Ma chi saranno i conduttori e i giudici che valuteranno le performance artistiche di personaggi talentuosi provenienti da tutto il mondo? Stando alle ultime indiscrezioni, ritroveremo tutti i volti storici della trasmissione, tranne uno.

Come già annunciato, infatti, Gerry Scotti ha deciso di lasciare la poltrona di giurato. Al suo posto ci sarà Paolo Bonolis, che siederà accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto. La domanda che tutti i fan di Tu Si Que Vales si sono posti in queste settimane è solo una: con l'addio di Gerry, che fine farà la Scuderia Scotti? Confermatissima la simpatica e amatissima Sabrina Ferilli nel suo ruolo di rappresentante della giuria popolare.

Gli ospiti della prima puntata di Tu si que vales 2025

Tu si que Vales è pronto per tornare con una nuova e scoppiettante edizione. Ieri, giovedì 19 giugno 2025, è stata registrata la prima puntata che vedremo in onda a settembre su Canale 5. Per la gioia di tutti i numerosi fan di Amici, al timone ritroveremo la ballerina professionista Giulia Stabile insieme ai veterani Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Stanto alle anticipazioni riportate da Superguidatv, tra gli ospiti speciali della prima registrazione l'amatissimo attore Luca Argentero e la cantante di successo Emma Marrone. Direttamente da Uomini e Donne, invece, saranno presenti in studio la storica opinionista Tina Cipollari e l'ex tronista Francesco Arca.

Ma le sorprese non sono finite qui. Le anticipazioni parlano anche di un'esibizione inaspettata di Maria De Filippi con Emma sulle note di Amami. Segno evidente che, anche quest'anno, assisteremo alla gara di lisync fra i giudici del popolare talent show serale di Canale 5. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata di Tu si que Vales!

