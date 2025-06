Diletta Leotta nel cast della nuova stagione di Don Matteo: l’indiscrezione

News VIP

Diletta Leotta sarà nel cast della nuova stagione di Don Matteo con Raul Bova, l’amata serie tv in onda su Rai 1. Ecco i dettagli.

Novità per Diletta Leotta. La giornalista sportiva di DAZN, dopo aver debuttato come presentatrice al timone de La Talpa, si avvia anche a prestare il volto ad un personaggio della nuova stagione di Don Matteo, l’amata fiction di Rai 1. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta debutta in Don Matteo

Diletta Leotta sta per debuttare in un nuovo ruolo. L’amatissima giornalista di DAZN, che il prossimo anno tornerà ad essere il volto della piattaforma streaming dedicata allo sport nonostante le voci infondate sul suo allontanamento, sta ampliando il suo curriculum negli ultimi anni. Ad inizio stagione televisiva, infatti, Leotta è stata scelta dai vertici di Mediaset per condurre la nuova stagione de La Talpa, tornata sul piccolo schermo dopo diversi anni di stop. Purtroppo l’avventura televisiva della Leotta è stata piuttosto deludente, visto che il reality show di Canale 5 è stato chiuso anticipatamente a causa degli scarsi ascolti.

Nel frattempo, Diletta si concentra sulla sua famiglia, innamorata di Lori Karius con il quale ha appena trascorso delle bellissime vacanze rilassanti a Ibiza, mettendo a tacere le voci sulla crisi di coppia galoppante. Tutto bene tra loro, l’amore è più forte che mai e la famiglia si prepara per festeggiare il compleanno della piccola Aria, nata proprio lo stesso giorno di sua madre. Nel frattempo arriva una nuova indiscrezione sulla bella siciliana che secondo Vanity Fair sarà presente nella nuova stagione di Don Matteo, l’amatissima fiction in onda su Rai 1 con Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta nel cast di Don Matteo

Dopo essersi messa alla prova come conduttrice, Diletta Leotta sarà ora un’attrice, se provetta lo scopriremo solo vivendo. Recenti indiscrezioni lanciate da Santo Pirrotta, infatti, vogliono la giornalista di DAZN nel cast della nuova stagione di Don Matteo, l’amatissima fiction in onda su Rai 1, con Raul Bova nei panni di Don Massimo, prendendo il posto di Terence Hill.

“Una bionda è pronta a travolgere Don Matteo. Lei è Diletta Leotta che entra nel cast (solo una puntata?) della fortuna serie tv […] La giornalista e presentatrice ha già recitato in film come 7 ore per farti innamorare e nel cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale? – porterà sicuramente scompiglio nella caserma di Spoleto”.

Non è la prima volta che un volto del piccolo schermo e sex symbol prende parte al cast della serie tv, dato che dieci anni fa ad esempio fu Belen Rodriguez a partecipare a Don Matteo. Al momento la giornalista siciliana non ha ancora confermato l’indiscrezione, ma la sua presenza sembra cosa fatta.